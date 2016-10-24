"Сарыарка" разгромила "Зауралье", "Дизель" уступил "Бурану"

"Сарыарка" на своем льду разгромила "Зауралье" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Торпедо" уступило "Рубину", "Рязань" одолела "Кристалл", "Буран" взял верх над "Дизелем".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Рубин" (Тюмень) – 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)

Голы: Игнашин – 2 (бол., Сауторн), 24:57 – 1:0. Игнашин – 3 (бол.), 30:05 – 2:0. Коротков – 3 (бол., Юшков), 31:43 – 3:0. Молодцов – 1 (Митряков), 36:57 – 3:1. Каменев – 7 (Митряков), 40:31 – 3:2. Михайлис – 7 (Евдокимов), 54:16 – 4:2. Шибаев – 4 (бол.), 58:33 – 4:3. Шибаев – 5 (Антонов), 59:20 – 4:4. Гаврилычев – 1 (Фахрутдинов), 63:29 – 4:5.

Вратари: Иванов – Франскевич (Хомутов, 33:58, 57:45 – 58:33, 58:43).

Судьи: Свиргун, Соловьев.

24 октября. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "Зауралье" (Курган) – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Голы: Ломако – 7 (Мищенко), 13:21 – 1:0. Исаев – 3 (Сагадеев, Мажуга), 13:42 – 2:0. Сагадеев – 2 (Сиксна), 21:55 – 3:0. Жуков – 1 (бол., Ремов, Загидуллин), 32:37 – 3:1. Андрющенко – 4 (Смольянинов, Файзуллин), 37:57 – 4:1. Смольянинов – 2 (Файзуллин, Мищенко), 44:14 – 5:1. Андрющенко – 5 (Ердаков, Мищенко), 46:37 – 6:1. Файзуллин – 1 (бол., Ломако, Смольянинов), 59:29 – 7:1.

Вратари: Гелашвили – Гафиуллин (Агеев, 21:55).

Судьи: Спирин, Шемякин.

24 октября. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Рязань" (Рязань) – "Кристалл" (Саратов) – 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы: Дыньков – 2 (бол., Карлин, Ефимов), 27:39 – 0:1. Рукин – 8 (бол., Седунов, Карпов), 30:36 – 1:1. Юртайкин – 5 (Крикуненко, Алексеев), 31:47 – 2:1. Крикуненко – 2 (Хисамутдинов, Юртайкин), 34:31 – 3:1. Петраков – 4 (Коренков), 45:51 – 4:1. Карлин – 11 (бол., Андрейкив, Коньков), 47:25 – 4:2.

Вратари: Пиманкин – Летуновский.

Судья: Гордиенко.

24 октября. Рязань. ДС "Олимпийский".

"Буран" (Воронеж) – "Дизель" (Пенза) – 6:4 (1:0, 3:2, 2:2)

Голы: Таганчиков – 1 (Ластовецкий), 14:48 – 1:0. Копиенко – 5 (Кальной), 25:19 – 2:0. Канарский – 2 (бол., Бусаров), 28:30 – 2:1. Пьянов – 1 (Белохвостиков, Зотов), 28:48 – 2:2. Крутиков – 1 (Амиров, Кальной), 37:17 – 3:2. Кучкин – 3 (Тихомиров, Коротеев), 38:44 – 4:2. Д. Тарасов – 2, 43:40 – 4:3. Грибанов – 2, 46:17 – 4:4. Коротеев – 8 (бол., Гончаренко, Суховерхов), 57:40 – 5:4. Кучкин – 4 (п.в., Жарков), 59:34 – 6:4.

Вратари: Муллин – Мотошин (59:05).

Судьи: Кочетов, Носов.

24 октября. Воронеж. ДС "Юбилейный".