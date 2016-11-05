"Сарыарка" разгромила "Кристалл" и снова обошла ТХК

"Сарыарка" забила 5 безответных голов "Кристаллу" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это позволило клубу из Караганды обогнать ТХК и выйти на первое место в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Звезда" (Чехов) - 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шаров - 1 (Сергеенко, Зыков), 8:07 - 0:1. Сергеенко - 3 (бол., Слепцов, Кузьменко), 17:00 - 0:2. Демидов - 9 (Трубкин), 23:20 - 1:2. Хапов - 5 (бол., Гильманов, Демидов), 28:12 - 2:2. Насыбуллин - 8 (Хапов), 63:50 - 3:2.

Вратари: Рейзвих - Филоненко.

"Барс" (Казань) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Галеев - 8 (Адамчук, Васильев), 32:00.

Вратари: Билялов - Скрынник (59:21).

"Кристалл" (Саратов) - "Сарыарка" (Караганда) - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Желнеровский - 5 (Твердохлебов, Сильницкий), 10:31 - 0:1. Сагадеев - 4 (бол., Мажуга, Исаев), 27:17 - 0:2. Ердаков - 4 (Рогов, Копытин), 32:53 - 0:3. Махановский - 4 (Исаев), 38:19 - 0:4. Сиксна - 1 (Мажуга), 58:53 - 0:5.

Вратари: Сучков - Перетягин.

"Дизель" (Пенза) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: А. Тарасов - 5 (бол., Никоноров, Кузьмин), 9:01 - 1:0. Шин - 1 (бол., Тунхузин), 18:35 - 1:1. Коротков - 6, 32:30 - 1:2. Юшков - 6 (п.в., Беляев, Коротков), 59:00 - 1:3.

Вратари: Мотошин (58:44 - 59:00) - Иванов.