"Сарыарка" разгромила ЦСК ВВС, "Зауралье" переиграло "Дизель"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Сарыарка" дома нанесла разгромное поражение ЦСК ВВС со счетом 10:3.
В других встречах лиги "Зауралье" победило "Дизель" - 6:2, "Ермак" уступил "Торосу" - 3:4, новокузнецкий "Металлург" обыграл "Нефтяник" - 2:1, "Сокол" был сильнее "Молота-Прикамье" - 3:1, устькаменогорское "Торпедо" выиграло у "Барса" - 2:0 и "Рубин" переиграл "Саров" - 3:2.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Голы: Раенко - 1 (Володин), 4:42 - 1:0. Черкасов - 6 (Гордеев, Лукин), 24:14 - 1:1. Ишмаметьев - 2 (Фильченков, Воробьев), 26:42 - 2:1. Дубровский - 9 (мен.), 32:42 - 2:2. Михайлов - 11 (Коньков), 40:23 - 3:2. Лукин - 4 (Гордеев), 54:13 - 3:3. Баранов - 15 (бол., Возовик, Джиошвили), 59:06 - 3:4.
Вратари: Хомутов (59:16) - Федотов.
Судьи: Прокуратов, Тютнев.
22 декабря. Ангарск. "Арена Ермак".
"Металлург" (Новокузнецк) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Медведев - 4 (Романцев), 6:17 - 1:0. Воеводин - 3 (Каменев), 27:11 - 1:1. Локтев - 7 (Дюрягин), 55:43 - 2:1.
Вратари: Литвинов - Ярославлев (58:37).
Судьи: Метальников, Шмаков.
22 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Сокол" (Красноярск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Зузин - 8 (Швиденко, Потылицын), 18:40 - 1:0. Загидуллин - 2, 27:49 - 1:1. Кожевников - 2 (Князев, Гловацкий), 38:40 - 2:1. Озолиньш - 9 (мен., Зузин), 52:10 - 3:1.
Вратари: Белов - Шпаков (Перевозчиков, 40:00).
Судья: Гордиенко.
22 декабря. Красноярск. МСК "Арена Север".
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Барс" (Казань) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Соренсон - 14 (Бердников, Милехин), 29:48 - 1:0. Бердников - 10 (п.в., Игнашин), 59:37 - 2:0.
Вратари: Смирягин - Подъяпольский (59:04).
Судьи: Мочалов, Ушаков.
22 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.
"Сарыарка" (Караганда) - ЦСК ВВС (Самара) - 10:3 (2:0, 7:3, 1:0)
Голы: Ломако - 7 (бол., Тамбиев), 4:38 - 1:0. Ломако - 8 (Юксеев, Тамбиев), 18:19 - 2:0. Дюков - 1 (Ердаков), 22:22 - 3:0. Антоновский - 5 (бол., Альшевский, Тополь), 24:40 - 4:0. Тамбиев - 4 (Ломако, Дюков), 27:12 - 5:0. Сулейманов - 3 (Попов), 29:47 - 5:1. Желнеровский - 3 (мен., Дюков, Борисевич), 32:22 - 6:1. Ердаков - 10 (мен., Альшевский, Антоновский), 32:44 - 7:1. Патрикеев - 1 (бол., Сенников, Коробов), 33:38 - 7:2. Альшевский - 11 (Антоновский), 34:50 - 8:2. Желнеровский - 4 (Борисевич, Ердаков), 36:42 - 9:2. Семенов - 2 (бол., Сулейманов, Карпусь), 37:58 - 9:3. Ердаков - 11 (мен.), 45:24 - 10:3.
Вратари: Гелашвили (Костин, 40:00) - Жучин (Гичев, 32:44).
Судья: Дреев.
22 декабря. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.
"Зауралье" (Курган) - "Дизель" (Пенза) - 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Голы: Дюкарев - 12 (Исаев, Сандер), 0:59 - 1:0. Исаев - 5 (Дюкарев), 5:32 - 2:0. Акмальдинов - 1 (Копытин), 16:14 - 2:1. Чечин - 3 (Дюкарев), 17:52 - 3:1. Колготин - 9, 27:05 - 4:1. Князев - 8 (Черников, Болтанов), 30:49 - 5:1. Лопачук - 2 (бол., Воробьев, Бойчук), 46:45 - 5:2. Цыганов - 7 (Кротиков, Колготин), 59:12 - 6:2.
Вратари: Гафиуллин - Назаров (Борисов, 27:05, 59:33).
Судья: Мисюрь.
22 декабря. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
"Рубин" (Тюмень) - "Саров" (Саров) - 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Давыдов - 16, 16:47 - 1:0. Белохвостиков - 1, 28:25 - 1:1. Есаян - 3 (Коннов, Мисников), 34:34 - 1:2. Е. Иванов - 7 (Кравченко, Давыдов), 41:58 - 2:2. Давыдов - 17 (Кравченко), 59:21 - 3:2.
Вратари: Франскевич - Мольков (59:55).
Судьи: Парфенов, Томилов.
22 декабря. Тюмень. Дворец спорта.
- Металлург Нк (хоккей)
- Молот-Прикамье
- Торос
- Рубин Тм
- Саров
- Ермак
- Казцинк-Торпедо
- Барс (Хоккей)
- Нефтяник Ал
- Дизель
- Зауралье
- Сокол Кр
- Сарыарка
- ЦСК ВВС