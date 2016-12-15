"Сарыарка" проиграла "Дизелю", но осталась на пятой строчке в турнирной таблице

"Дизель" в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Сарыарку" (2:1). Автором победной шайбы в составе пензенской команды стал нападающий Андрей Кузьмин.

В других матчах "Рубин" на чужом льду обыграл "Динамо" из Санкт-Петербурга (3:2), подмосковные динамовцы в родных стенах сломили сопротивление "Зауралья" (2:1).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сарыарка" (Караганда) - "Дизель" (Пенза) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Копытин - 3 (Антоновский), 28:31 - 1:0. Канарский - 4 (Сухих, Думбадзе), 29:42 - 1:1. Кузьмин - 8 (Мнихович), 47:13 - 1:2.

Вратари: Гелашвили (59:00) - Семенов.

Судьи: Свиргун, Шмаков.

"Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Тюмень) - 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Арсенюк - 5 (Попов), 6:36 - 0:1. Фахрутдинов - 6 (бол., Шибаев, Зотов), 10:15 - 0:2. Пластинин - 5, 37:00 - 1:2. Кузнецов - 5 (Тамбиев), 45:47 - 2:2. Ячменев - 10 (Рыбницкий), 61:12 - 2:3.

Вратари: Назаров - Франскевич.

Судьи: Ермолаев, Зибинин.

"Динамо" (Балашиха) - "Зауралье" (Курган) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Бирюков - 6 (бол., А. Алексеев, Баранов), 11:43 - 1:0. Николаев - 3 (Сидляров), 26:17 - 2:0. Муштаев - 7 (Первухин, Сулимов), 50:38 - 2:1.

Вратари: Заливин - Гафиуллин (59:28).

Судьи: Соловьев, Тарасов.