"Сарыарка" проиграла "Барсу" и упустила возможность выйти на третье место в ВХЛ

"Барс" победил "Сарыарку" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Караганды упустил возможность обойти "Нефтяник" и выйти на третье место в таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Саров" - "Рубин" (Тюмень) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Коньков - 3 (бол., Мамашев, Мищенко), 50:44.

Вратари: Мольков - Назаров (58:55).

"Дизель" (Пенза) - "Зауралье" (Курган) - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Факиров - 1 (Бойчук, Мальцев), 26:48 - 1:0. Болтанов - 4 (Чечин), 58:29 - 1:1. Рехтин - 2, 64:42 - 1:2.

Вратари: Кислицын - Загидулин.

"Барс" (Казань) - "Сарыарка" (Караганда) - 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Желнеровский - 1 (Фахрутдинов, Борисевич), 14:07 - 0:1. Ломако - 3 (бол., Сиксна), 21:01 - 0:2. Кара - 5, 28:06 - 1:2. Галеев - 1 (Савельев, Расулов), 35:26 - 2:2. Обухов - 1, 38:27 - 3:2. Кара - 6 (Цуканов, Валеев), 46:59 - 4:2.

Вратари: Подъяпольский - Гелашвили (Костин, 46:59, 55:53 - 59:54).

ЦСК ВВС (Самара) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Голы: Белозеров - 3 (Беляев, Рымарев), 6:06 - 0:1. Букия - 4, 7:21 - 1:1. Кравченко - 1 (Маккаев, Гренц), 11:18 - 1:2. Беляев - 2 (Метальников, Рымарев), 41:19 - 1:3. Таратунин - 2 (бол., Сурсов, Моренец), 45:36 - 2:3. Бердников - 4 (бол., Далхейсен, Соренсон), 56:28 - 2:4.

Вратари: Жучин - Смирягин.