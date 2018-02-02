"Сарыарка" победила "Сокол", "Зауралье" по буллитам обыграл "Кузню"

Сегодня состоялись очередные матчи в регулярном чемпионате ВХЛ. "Сарыарка" уверенно обыграла "Сокол" (4:1) и продолжает идти на третьей строчке турнира, следующий за ним "Зауралье" в своей встрече оказался сильнее "Металлурга" (4:3 Б).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Горняк" (Учалы) – 4:5 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шибаев – 3, 2:29 – 1:0. Жлоба – 4 (бол., Пилипенко, Нургалиев), 17:20 – 1:1. Альшевский – 7 (бол., Мокин, Воробей), 18:58 – 2:1. Пилипенко – 13 (Цапаев, Арсенюк), 30:52 – 2:2. Антонов – 8 (Сетдиков), 32:00 – 2:3. Мокин – 17 (мен.), 45:29 – 3:3. Антонов – 9 (Сетдиков), 55:30 – 3:4. Мокин – 18 (бол., Воробей), 57:16 – 4:4.

Победный буллит: Мингалеев.

Вратари: Лием – Фомин.

Судья: Демура.

2 февраля. Харбин. Harbin.

"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Южный Урал" (Орск) – 3:4 ОТ (3:0, 0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Стальнов – 1 (бол., Шиафотдинов), 5:21 – 1:0. Крысанов – 8 (Моисеев), 10:41 – 2:0. Попов – 5 (Стальнов, Ячменев), 18:59 – 3:0. Иванов – 9 (бол., Кропачев), 31:41 – 3:1. Марченков – 4 (бол., Скатов), 34:46 – 3:2. Куликов – 8 (Сметанин, Репин), 59:45 – 3:3. Фахрутдинов – 4 (Манухов), 64:49 – 3:4.

Вратари: Печурский – Перетягин (Пиманкин, 18:59, 58:31 – 59:12, 59:22 – 59:45).

Судьи: Метальников, Петров.

2 февраля. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"Ермак" (Ангарск) – "Торпедо" (Усть-Каменогорск) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Воробьев – 11 (Карлин, Михайлов), 22:11 – 1:0. Михайлов – 17 (Карлин), 31:25 – 2:0.

Вратари: Хомутов – Гаврилов (Смирягин, 1:15, Гаврилов, 2:12).

Судьи: Нестеров, Раминг.

2 февраля. Ангарск. "Арена Ермак".

"Металлург" (Новокузнецк) – "Зауралье" (Курган) – 3:4 Б (2:3, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Медведев – 8 (бол., Скутар, Романцев), 6:28 – 1:0. Кротиков – 4 (Цыганов, Железков), 12:57 – 1:1. Цыганов – 10 (Железков), 14:40 – 1:2. Шубин – 7 (Балдаев, Макаров), 18:11 – 2:2. Сандер – 10 (Исаев), 18:30 – 2:3. Мусин – 6 (Кокшаров), 38:35 – 3:3.

Победный буллит: Исаев.

Вратари: Касутин – Загидулин.

Судьи: Максимов, Мочалов.

2 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Сокол" (Красноярск) – "Сарыарка" (Караганда) – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Князев – 8 (Руденков), 8:35 – 1:0. Ердаков – 17 (Сиксна), 9:05 – 1:1. Лаута – 4, 12:02 – 1:2. Соколов – 10 (Валицкий, Зиазов), 31:30 – 1:3. Сарваров – 13 (мен., п.в., Сиксна), 59:36 – 1:4.

Вратари: Белов (58:40) – Гелашвили.

Судьи: Зибинин, Ушаков.

2 февраля. Красноярск. МСК "Арена Север".