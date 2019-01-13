"Сарыарка" победила "Сокол", "Барс" обыграл "Ижсталь"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Севостьянов - 2 (Воробьев, Дроков), 17:07 - 1:0. Белухин - 8 (Шин, Караваев), 31:04 - 1:1. Белозеров - 21 (Капитуров, Виноградов), 31:36 - 1:2. Коротков - 9 (бол., Воробьев, Конев), 35:46 - 2:2.
Победный буллит: Севостьянов.
Вратари: Никитин - Печурский.
"Сокол" (Красноярск) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Мисников - 5 (бол., Шевченко, Крылов), 6:14 - 1:0. Ряшенцев - 2 (Сиксна, Ломако), 45:01 - 1:1.
Победный буллит: Ремов.
Вратари: Литвинов - Рейзвих.
"Барс" (Казань) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Фазлеев - 1 (бол., Кара, Подъяпольский), 5:04 - 1:0. Пестушко - 1 (Воронков), 22:49 - 2:0. Горшков - 5 (Халиков, Макаров), 30:41 - 2:1. Пестушко - 2 (Кара, Сидоров), 39:18 - 3:1. Макаров - 7 (Топорков, Чупин), 45:35 - 3:2. Горшков - 6 (Топорков), 59:43 - 3:3. Пестушко - 3 (Юдин, Кара), 64:22 - 4:3.
Вратари: Мифтахов - Гичев.
"Дизель" (Пенза) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Тумченко - 3 (Никитин, Сергеенко), 36:54 - 0:1. Кокшаров - 7 (бол., Зюзякин, Макаров), 59:07 - 1:1.
Победный буллит: Макаров.
Вратари: Носов - Анаркулов.