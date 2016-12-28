"Сарыарка" и "Торпедо" одержали гостевые победы

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Сарыарка" в гостях обыграла "Зауралье" со счетом 3:0. В другой встрече "Рубин" уступил "Торпедо" – 1:3.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) – "Сарыарка" (Караганда) – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Поляков – 3 (Файзуллин, Исаев), 4:30 – 0:1. Ломако – 17 (бол., Алишаускас, Груздев), 30:20 – 0:2. Сарваров – 11 (Ердаков), 36:43 – 0:3.

Вратари: Гафиуллин – Гелашвили.

"Рубин" (Тюмень) – "Торпедо" (Усть-Каменогорск) – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Белозеров – 10, 4:48 – 0:1. Михайлис – 14, 17:46 – 0:2. Ложкин – 2 (бол., Каменев, Рыбницкий), 33:30 – 1:2. Жайлауов – 8 (Белухин), 55:51 – 1:3.

Вратари: Франскевич (58:25) – Полуэктов.