"Сарыарка" и "Кузня" забросили 11 шайб на двоих

Сегодня в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось пять матчей. Идущая в верхней части турнирной таблицы "Сарыарка" обыграла новокузнецкий "Металлург" со счетом 7:4, в другой встрече "Саров" всухую обыграл "Буран" (2:0).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)

Голы: Ищенко – 5 (бол., Стулов), 18:10 – 0:1. Владимиров – 4 (бол., Угольников, Чемерикин), 35:44 – 0:2. Ищенко – 6 (Угольников), 38:31 – 0:3. Воробей – 1 (бол., Мокин, Шибаев), 48:57 – 1:3. Воробей – 2 (Васильев), 52:45 – 2:3. Альшевский – 6 (Шибаев), 53:05 – 3:3. Лебедев – 11 (Скворцов), 59:45 – 4:3.

Вратари: Скрынник – Аляпкин.

Судья: Петров.

29 января. Харбин. Harbin.

"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Челмет" (Челябинск) – 2:3 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Д. Мошаров – 6 (Уфимцев), 44:57 – 0:1. Ячменев – 15 (Шевченко, Дельнов), 49:17 – 1:1. Гиздатуллин – 5 (Соловьев), 52:17 – 2:1. Тертышный – 6 (буллит), 54:22 – 2:2.

Победный буллит: Тертышный.

Вратари: Печурский – Сухачев.

Судьи: Демура, Метальников.

29 января. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"Металлург" (Новокузнецк) – "Сарыарка" (Караганда) – 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)

Голы: Чернов – 16 (Медведев, Романцев), 5:39 – 1:0. Соколов – 8 (буллит), 9:51 – 1:1. Сарваров – 12 (Антоновский, Ердаков), 10:45 – 1:2. Медведев – 7 (Чернов, Романцев), 23:08 – 2:2. Лаута – 1, 33:26 – 2:3. Зиазов – 15 (бол., Лаута, Альшевский), 34:43 – 2:4. Макаров – 9 (Григоренко), 41:26 – 3:4. Романцев – 13 (мен., Шубин), 48:52 – 4:4. Ердаков – 15 (Сарваров, Ломако), 53:01 – 4:5. Лаута – 2 (Альшевский), 53:18 – 4:6. Лаута – 3 (Ломако), 56:38 – 4:7.

Вратари: Литвинов (Касутин, 50:00) – Гелашвили.

Судьи: Тютнев, Шемякин.

29 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Буран" (Воронеж) – "Саров" (Саров) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Шураков – 5 (Белохвостиков, Коньков), 16:38 – 0:1. Ильин – 2 (Миронов, Шураков), 39:59 – 0:2.

Вратари: Зубарев (58:24 – 59:05) – Тихомиров.

Судьи: Беляев, Юдаков.

29 января. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) – "Дизель" (Пенза) – 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Голы: Щербов – 2, 1:50 – 1:0. Лопачук – 4 (Д. Громов, Тарасов), 18:59 – 1:1. Дубинин – 6 (мен., Иванов, Д. Воробьев), 24:51 – 2:1. Бондырев – 8 (Лебедев), 28:03 – 3:1. Морозов – 6 (Акмальдинов, Семичастнов), 30:44 – 3:2. Прохоров – 3 (Д. Воробьев), 32:09 – 4:2. Репьях – 12 (бол., Карпов), 36:18 – 5:2.

Вратари: Денисов – Кислицын (Назаров, 28:03, Кислицын, 40:00).

Судья: Носов.

29 января. Рязань. ДС "Олимпийский".