"Саров" забросил 8 шайб "Бурану", "Химик" обыграл "Торпедо"

"Саров" в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл на своей площадке воронежский "Буран" - 8:2. Один из лидеров сезона "Химик" одержал победу над "Торпедо".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Сокол" (Красноярск) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Гловацкий - 3 (Цыганов), 62:58 - 0:1.

Вратари: Борисов - Андрюхов.

Судьи: Мочалов, Прокуратов.

2 октября. Ангарск. "Арена Ермак".

"Саров" - "Буран" (Воронеж) - 8:2 (0:0, 4:1, 4:1)

Голы: Грибов - 1 (Есаян), 22:49 - 1:0. Швалев - 1 (Ряшенцев), 22:59 - 2:0. Горбунов - 3 (Есаян, Грибов), 32:59 - 3:0. Мурзин - 4 (Петунин, Злобин), 33:20 - 3:1. Мищенко - 3 (бол., Коньков, Балдаев), 35:34 - 4:1. Ермаков - 3 (Коньков), 44:10 - 5:1. Коннов - 3 (Хасаншин), 44:33 - 6:1. Ряшенцев - 1 (бол., Смуров, Афанасьев), 46:23 - 7:1. Мисников - 1 (Коннов), 47:27 - 8:1. Ефремов - 1 (бол., Марковин, Банцерев), 52:48 - 8:2.

Вратари: Тихомиров - Гайдуллин (Попов, 44:33).

Судья: Смагин.

2 октября. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Химик" (Воскресенск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Метальников - 1 (И.А. Иванов), 16:14 - 0:1. Черных - 6 (бол., Дельнов, Провольнев), 23:37 - 1:1. Мухин - 1 (бол., Кляузов), 38:20 - 2:1. Куваев - 4 (Орлов), 59:00 - 3:1.

Вратари: Трушков - Смирягин.

Судьи: Зибинин, Нестеров.

2 октября. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Звезда" (Чехов) - "Сарыарка" (Караганда) - 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Хлопотов - 7 (Карнаухов, Чмыхов), 9:19 - 1:0. Соколов - 1 (Валицкий, Поляков), 13:02 - 1:1. Ломако - 2 (Сарваров), 14:36 - 1:2. Валицкий - 4 (Соколов, Назаркин), 15:45 - 1:3. Хлопотов - 8 (бол., Макеев, Чмыхов), 29:57 - 2:3. Тополь - 1, 59:03 - 2:4.

Вратари: Самойлов (Волков, 20:00) - Гелашвили.

Судьи: Кочетов, Сюрдяев.

2 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Дизель" (Пенза) - "Рязань" - 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Иванов - 2 (Лебедев), 10:19 - 0:1. Юртайкин - 4 (Седунов), 12:00 - 0:2. Копытин - 2 (Мальцев, Ямкин), 15:10 - 1:2. Груздев - 1 (бол., Копытин, Тарасов), 55:42 - 2:2.

Победный буллит: Юртайкин.

Вратари: Назаров (Кислицын, 12:12) - Коновалов.

Судьи: Дреев, Соловьев.

2 октября. Пенза. "Дизель Арена".