"Саров" в гостях победил "Барс", питерское "Динамо" в овертайме обыграло "Ижсталь"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Торос" (Нефтекамск) - "Динамо" (Балашиха) - 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Толпегин - 1, 9:05 - 0:1. Марковин - 8 (бол., А. Алексеев, Бирюков), 18:41 - 0:2. Гордеев - 17 (бол., Карпов, Черкасов), 31:16 - 1:2. Черкасов - 8 (Гордеев), 35:26 - 2:2. Пилипенко - 11 (Марковин, Лыпкань), 64:42 - 2:3.
Вратари: Хомченко - Бочаров.
"Ижсталь" (Ижевск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Князев - 8 (бол., Д. Иванов, А. Иванов), 3:33 - 1:0. Кочуров - 4 (Моисеев), 17:25 - 2:0. Шевченко - 10 (бол., Ручкин, Тамбиев), 27:29 - 2:1. Д. Иванов - 8, 36:31 - 3:1. Парфенов - 3 (Карамнов, Назаревич), 47:12 - 3:2. Шестаков - 11 (бол., Дыньков, Чувиляев), 57:55 - 3:3. Чувиляев - 10 (бол., Ручкин), 64:45 - 3:4.
Вратари: Костенко - Назаров.
"Нефтяник" (Альметьевск) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Голы: Хапов - 11 (Демидов, Сумин), 1:29 - 1:0. Леснухин - 2 (Коньков), 2:13 - 2:0. Чурляев - 3 (бол., Борисенков , Бобиков), 14:15 - 2:1. Ядроец - 9 (бол., Трубкин, Насыбуллин), 17:08 - 3:1. Демидов - 13 (Адамчук), 21:22 - 4:1. Коньков - 3 (бол., Мисюль, Парфирьев), 27:45 - 5:1.
Вратари: Рейзвих - Голованов (Енюшин, 27:45).
"Барс" (Казань) - "Саров" (Саров) - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Швиденко - 2 (Горошанский), 7:35 - 0:1. Синелев - 7 (Сандер, Дубинин), 8:04 - 0:2. Протапович - 7 (Лазарев, Савельев), 24:09 - 1:2. Тесленко - 4 (бол., Фахрутдинов), 35:12 - 1:3. Лучевников - 2 (бол., Голубев), 58:27 - 2:3.
Вратари: М. Сидоров (Билялов, 20:00, 57:45 - 58:27, 59:02 - 59:22, 59:43) - Тихомиров.