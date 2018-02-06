"Саров" разгромил ЦСК ВВС, "Зауралье" переиграло "Сокол"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Саров" дома нанес разгромное поражение ЦСК ВВС со счетом 8:1.

В параллельных играх "Зауралье" одолело "Сокол" - 3:1, "Ермак" в овертайме переиграло "Рубин" - 4:3 и "Дизель" был сильнее "Барса" - 2:1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Рубин" (Тюмень) - 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Ишмаметьев - 5, 10:00 - 1:0. Филиппов - 1 (Давыдов, Михеев), 12:10 - 1:1. Пайор - 10 (Раенко), 22:39 - 2:1. Жиляков - 8 (Неколенко, Зотов), 24:50 - 2:2. Неколенко - 4 (Е. Иванов, Жиляков), 33:50 - 2:3. Зарипов - 4 (бол., Пайор, Ишмаметьев), 59:01 - 3:3. Михайлов - 19 (Ишмаметьев, Воробьев), 63:10 - 4:3.

Вратари: Хомутов (58:31 - 59:01) - Франскевич.

Судьи: Гофман, Свиргун.

6 февраля. Ангарск. "Арена Ермак".

"Сокол" (Красноярск) - "Зауралье" (Курган) - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Болтанов - 11 (Складниченко, Князев), 6:01 - 0:1. Сандер - 11, 9:17 - 0:2. Руденков - 6 (Петраш, Князев), 30:47 - 1:2. Железков - 7 (бол., Сандер, Цыганов), 39:06 - 1:3.

Вратари: Белов (59:25) - Загидулин.

Судьи: Ермолаев, Кислов.

6 февраля. Красноярск. МСК "Арена Север".

"Саров" - ЦСК ВВС (Самара) - 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)

Голы: Ряшенцев - 5 (бол., Миронов, Смуров), 12:30 - 1:0. Мисников - 11 (Хасаншин, Парфирьев), 14:55 - 2:0. Феклистов - 5 (бол., Сухих), 21:41 - 2:1. Тесленко - 3 (Швалев, Ильин), 26:53 - 3:1. Хасаншин - 7 (Коннов, Мисников), 31:24 - 4:1. Грибов - 3 (бол., Курбатов, Родионычев), 36:10 - 5:1. Ряшенцев - 6 (Лазарев), 36:46 - 6:1. Коньков - 10 (Тесленко, Шураков), 45:19 - 7:1. Тесленко - 4 (Коньков, Шураков), 48:59 - 8:1.

Вратари: Мольков - Евдокимов (Жучин, 36:46).

Судья: Батурин.

6 февраля. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Дизель" (Пенза) - "Барс" (Казань) - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Думбадзе - 7 (Семичастнов, Лопачук), 50:58 - 1:0. Галимов - 4 (Савельев, Галеев), 53:25 - 1:1. Макаров - 5 (Третьяков), 59:42 - 2:1.

Вратари: Кислицын - Подъяпольский (59:49).

Судьи: Беляев, Кочетов.

6 февраля. Пенза. "Дизель Арена".

Турнирная таблица ВХЛ