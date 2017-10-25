"Саров" победил "Сарыарку", "Дизель" обыграл "Торпедо"

"Саров" в матче регулярного чемпионата ВХЛ победил "Сарыарку" со счетом 4:2. В другой встрече "Дизель" обыграл "Торпедо" - 2:1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Саров" (Саров) - "Сарыарка" (Караганда) - 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)

Голы: Вилков - 3 (Курбатов, Мищенко), 0:21 - 1:0. Мамашев - 1 (Ураков, Веряев), 13:20 - 2:0. Вилков - 4 (бол., Курбатов, Мамашев), 17:08 - 3:0. Валицкий - 9 (Сиксна, Поляков), 33:07 - 3:1. Курбатов - 2 (Ураков, Мамашев), 37:19 - 4:1. Поляков - 1 (Валицкий), 38:12 - 4:2.

Вратари: Мольков - Костин (Гелашвили, 20:00, 57:02).

"Дизель" (Пенза) - "Торпедо" У-К (Усть-Каменогорск) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Тарасов - 4 (мен., Копытин), 7:12 - 1:0. Думбадзе - 1 (Мальцев, Макаров), 22:30 - 2:0. Бердников - 3 (Тривино, Соренсон), 32:53 - 2:1.

Вратари: Кислицын - Смирягин (59:30).