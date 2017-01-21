"Саров" победил "Челмет", "Южный Урал" обыграл "Ариаду-НХ"

"Саров" в матче регулярного чемпионата ВХЛ в гостях по буллитам победил "Челмет" со счетом 2:1. "Южный Урал" в другой встрече обыграл "Ариаду-НХ" - 2:0.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Саров" (Саров) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мищенко - 13 (Швиденко), 30:14 - 0:1. Севанькаев - 9 (буллит), 47:58 - 1:1.

Победный буллит: Мищенко.

Вратари: Мустафин - Аляпкин (Тихомиров, 65:00).

"Южный Урал" (Орск) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Скатов - 5 (бол., Суслопаров, Кропачев), 27:08 - 1:0. Марзоев - 10 (Попов), 30:01 - 2:0.

Вратари: Загидулин - Енюшин (58:50 - 58:58, 59:13).