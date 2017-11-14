"Саров" обыграл "Химик", "Дизель" уступил "Звезде"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Саров" одержал победу над "Химиком" – 4:1. В другой встрече "Дизель" уступил "Звезде" (1:5).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Саров" – "Химик" (Воскресенск) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Мищенко – 8 (Коньков), 12:27 – 1:0. Коньков – 5 (Мамашев, Швалев), 24:28 – 2:0. Смирнов – 2 (Квартальнов, Шутов), 26:49 – 2:1. Мисников – 8 (Хасаншин), 38:08 – 3:1. Горбунов – 6 (Грибов), 45:30 – 4:1.

Вратари: Тихомиров – Синягин.

Судьи: Метальников, Сюрдяев.

14 ноября. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Дизель" (Пенза) – "Звезда" (Чехов) – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Голы: Мясищев – 4 (Н.А. Попугаев, Пешехонов), 13:04 – 0:1. Пешехонов – 5 (мен., Антипов), 21:48 – 0:2. Бойчук – 3 (бол., Ермошенко), 32:38 – 1:2. Мокин – 6 (бол., Ибрагимов, Карнаухов), 47:23 – 1:3. Пешехонов – 6 (бол., Тимирев), 57:12 – 1:4. Мясищев – 5 (Пешехонов), 58:34 – 1:5.

Вратари: Назаров – Корепанов.

Судьи: Степучев, Фролов.

14 ноября. Пенза. "Дизель Арена".

Турнирная таблица – здесь