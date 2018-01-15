"Саров" обыграл "Горняк", "Южный Урал" уступил "Дизелю"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Саров" одержал победу над "Горняком" – 4:2. В другой встрече "Дизель" переиграл "Южный Урал" (4:2).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Саров" – "Горняк" (Учалы) – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Голы: Зюзякин – 1 (Курбатов), 4:12 – 1:0. Митякин – 9 (бол., Антонов, Воропаев), 11:56 – 1:1. Горбунов – 8 (Тесленко, Грибов), 25:37 – 2:1. Коннов – 12 (Медведев, Вилков), 30:25 – 3:1. Коньков – 9 (мен., Ильин), 39:37 – 4:1. Сетдиков – 19 (бол., Пилипенко), 52:19 – 4:2.

Вратари: Мольков – Фомин (Устинский, 20:00).

Судья: Иванов.

15 января. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Дизель" (Пенза) – "Южный Урал" (Орск) – 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Голы: Думбадзе – 6 (Тарасов), 21:15 – 1:0. Копытин – 10 (Харытинский, Акишин), 21:38 – 2:0. Морозов – 3 (Карпов), 23:42 – 3:0. Куликов – 5 (Фахрутдинов), 27:42 – 3:1. Куликов – 6 (Репин), 33:34 – 3:2. Морозов – 4 (бол., Карпов, Капотов), 43:00 – 4:2.

Вратари: Кислицын – Пиманкин (56:01 – 59:05, 59:16).

Судья: Тютнев.

15 января. Пенза. "Дизель Арена".

Турнирная таблица – здесь