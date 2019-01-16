"Саров" обыграл "Горняк"

"Саров" взял верх над "Горняком" в регулярном чемпионате ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Саров" - "Горняк" (Учалы) - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы: Шахворостов - 10 (Бондарук), 6:10 - 1:0. Медведев - 5 (Есаян), 26:39 - 2:0. Есаян - 6 (бол., Новожилов, Трубкин), 31:16 - 3:0. Борисенков - 15 (Арсенюк, Назаров), 31:47 - 3:1. Медведев - 6 (бол., Шахворостов, Новожилов), 35:44 - 4:1. Антонов - 10 (мен.), 44:03 - 4:2. Шахворостов - 11 (Белохвостиков), 56:32 - 5:2. Протапович - 11 (Митякин, Мингалеев), 58:23 - 5:3.
Вратари: Костин - Гайдуллин (Фомин, 31:42, 58:05 - 58:23, 59:40).
"Тамбов" (Тамбов) - "Южный Урал" (Орск) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Чугуев - 2, 36:46 - 0:1. Игнатов - 3 (А. Гимбатов, Воронков), 57:15 - 1:1.
Победный буллит: Севанькаев.
Вратари: Ложкин - Синягин.