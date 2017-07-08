Самарский ЦСК ВВС заявлен в ВХЛ

Самарский клуб ЦСК ВВС включен в состав участников чемпионата ВХЛ, сообщает официальный сайт правительства Самарской области. Ранее клуб выступал в первенстве ВХЛ (третьей по рангу лиге после КХЛ и ВХЛ).

Финансирование ЦСК ВВС будет вестись на средства бюджета Самарской области и спонсоров в соотношении 50 на 50.

Генеральным директором клуба назначен Сергей Сошников, работавший главным тренером и вице-президентом ХК ЦСК ВВС. Главным тренером команды в предстоящем сезоне будет Дмитрий Романов, занимавший должность старшего тренера самарской команды. Команда будет играть в спорткомплексе "Кристалл", поскольку основная арена - Дворец спорта - закрыта на реконструкцию.