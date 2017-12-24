Рыспаев покинул "Устинку"

Как стало известно "СЭ", защитник Дамир Рыспаев расторг контракт с усть-каменогорским "Торпедо". 22-летний форвард продолжит выступления в чемпионате Казахстана.

Напомним, Рыспаев в конце сентября подписал контракт с "Устинкой" до конца сезона.

​КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем" после того, как он начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.

За усть-каменогорское "Торпедо" Рыспаев провел 7 матчей в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу.