"Рязань" одержала победу над "Тамбовом"​ в рамках регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 3:1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Металлург" (Новокузнецк) – 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)

Голы: Швецов – 9 (Давыдов), 3:27 – 1:0. Ушнев – 4 (Чемерикин), 10:44 – 2:0. Давыдов – 4 (Швецов, Курепанов), 26:53 – 3:0. Поляков – 9 (Мусин, Ердаков), 34:55 – 3:1. Лукин – 15 (Раров, Чувиляев), 38:17 – 4:1. Дюрягин – 11 (бол., Щукин), 56:30 – 4:2.

Вратари: Перевозчиков – Хакимов (59:22).

Судьи: Анашин, Метальников.

24 декабря. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) – "Ермак" (Ангарск) – 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Голы: Воробьев – 4 (бол., Конев, Раенко), 1:57 – 0:1. Коротков – 5, 19:19 – 0:2. Воробьев – 5 (бол., Ложкин, Севостьянов), 19:53 – 0:3. Там – 3 (бол., Крутий, Ху), 20:36 – 1:3. Раенко – 10 (бол., Ложкин), 47:58 – 1:4. Максимов – 12 (бол.), 51:31 – 2:4. Коротков – 6 (бол., Чубыкин, Бочкарев), 57:54 – 2:5.

Вратари: Боярчук – Никитин.

Судьи: Батурин, Шемякин.

24 декабря. Пекин. Beijing Aozhong Ice Rink.

"Буран" (Воронеж) – "Саров" (Саров) – 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Голы: Новожилов – 4 (Белохвостиков, Каштанов), 4:02 – 0:1. Шантыка – 5 (Коньков), 7:48 – 1:1. Алешин – 4 (Сергеев, Раисов), 12:05 – 2:1. Коньков – 3 (Буйницкий), 14:29 – 3:1. Шантыка – 6 (бол., Раисов, Сергеев), 24:59 – 4:1. Андреев – 3 (Беленький, Д. Кузнецов), 34:41 – 5:1. Мирнов – 8 (Петунин, Андреев), 49:39 – 6:1. Полунин – 4 (Владимиров, Шахворостов), 59:27 – 6:2.

Вратари: Хомутов (Корняков, 40:00) – Мольков (Суханов, 34:41).

Судьи: Иванов, Петров.

24 декабря. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) – "Тамбов" (Тамбов) – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Иванов – 15 (бол., Прохоров, Щербов), 7:40 – 1:0. Прохоров – 7 (Д.Ю. Воробьев, Иванов), 32:43 – 2:0. Иванов – 16 (бол., Д.Ю. Воробьев, Щербов), 38:00 – 3:0. А. Гимбатов – 4 (М. Гимбатов), 53:18 – 3:1.

Вратари: Горелов – Ложкин (59:07).

Судьи: Фролов, Юдаков.

24 декабря. Рязань. ДС "Олимпийский".

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