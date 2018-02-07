"Рязань" обыграла "Ижсталь", "Нефтяник" разгромил "Буран"

"Ижсталь" на своем льду проиграла "Рязани" в матче регулярного чемпионата ВХЛ (1:2). В других встречах "Нефтяник" разгромил "Буран" (5:0), "Химик" проиграл "Горняку" (2:4), а "Южный Урал" выиграл у "Звезды" (2:1).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ижсталь" (Ижевск) – "Рязань" (Рязань) – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Лебедев – 6 (бол., Большаков, Подзиньш), 47:06 – 0:1. Николаев – 6 (бол., Сильницкий), 51:41 – 1:1. Карпов – 10 (бол., Дубинин), 53:30 – 1:2.
Вратари: Кононов – Денисов.
Судьи: Прокуратов, Томилов.
Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".
"Нефтяник" (Альметьевск) – "Буран" (Воронеж) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Сумин – 8 (бол., Ястребков, Гильманов), 8:12 – 1:0. Насыбуллин – 12 (Каменев, Сумин), 25:32 – 2:0. Демидов – 12 (Сумин), 36:06 – 3:0. Ляпустин – 4 (бол., Ложкин, Сумин), 42:58 – 4:0. Байкеев – 8 (Хапов, Сумин), 58:48 – 5:0.
Вратари: Хакимов – Заливин.
Судья: Шиханов.
Альметьевск. ДС "Юбилейный".
"Химик" (Воскресенск) – "Горняк" (Учалы) – 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)
Голы: Арсенюк – 6 (бол., Мингалеев, Жлоба), 0:49 – 0:1. Антонов – 10 (Протапович, Сетдиков), 13:35 – 0:2. Антонов – 11 (бол., Сетдиков, Протапович), 16:11 – 0:3. Бобров – 3 (бол., Анкудинов, Коротеев), 19:23 – 1:3. Шутов – 6, 40:22 – 2:3. Мингалеев – 13 (Сушинский), 55:07 – 2:4.
Вратари: Синягин (58:04) – Фомин.
Судьи: Андрианов, Смагин.
Воскресенск. ЛД "Подмосковье".
"Звезда" (Чехов) – "Южный Урал" (Орск) – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Марзоев – 5 (мен., Музычко), 7:00 – 0:1. Фахрутдинов – 5 (бол., Сметанин), 10:11 – 0:2. Николишин – 12 (Пешехонов, Антипов), 28:45 – 1:2.
Вратари: Третьяк (59:30) – Перетягин.
Судьи: Тихомиров, Цицаров.
Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".