"Русскую классику" в ВХЛ посетили 3400 зрителей

Матч регулярного чемпионата ВХЛ между "Зауральем" и "Рубином" посетили 3400 зрителей, сообщает официальный сайт лиги. Игра состоялась в Кургане в рамках "Русской классики", под открытым небом.

Наибольшая посещаемость "Русской классики" в ВХЛ была зафиксирована в первом матче, прошедшем под открытым небом - между "Соколом" и "Локомотивом" в 2012 году. Ту встречу посетило 16 100 зрителей.

Меньше всего зрителей пришло на "Русскую классику" между балашихинским "Динамо" и "Химиком" в 2017 году - 1831.