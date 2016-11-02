"Русская классика" ВХЛ может пройти рядом с "ВТБ Ледовым дворцом"

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов подчеркнул, что матч "Русской классики" Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), который традиционно проводится под открытым небом, может быть организован на катке рядом с "ВТБ Ледовым дворцом". "Русская классика" в ВХЛ проводится с 2012 года. Игры проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле и Твери.

- Мы сейчас активно сотрудничаем с "Ареной легенд" по организации разного рода мероприятий. В том числе обсуждается вариант проведения "Русской классики" ВХЛ на открытом льду рядом с ареной, - приводит ТАСС слова Курбатова. - Открытый каток, безусловно, будет. Активно обсуждаем сотрудничество по эксплуатации этого катка, его интегрированию в программу празднования 70-летия российского хоккея.

По словам исполнительного директора федерации, организовать подобный матч в регионах проблематично.

- Сейчас такая ситуация, что нет желающих потратить несколько миллионов рублей, чтобы на улице сделать нормальный лед. Взять деньги из бюджета лиги и федерации? Не думаю, что это разумно и обоснованно в нынешних экономических условиях. Если матч будет здесь, то вполне возможно, что одним из соперников будет команда из московского региона, - подытожил Курбатов.