Руководитель "Кристалла" заподозрен в неуплате свыше 5 миллионов рублей налогов

Региональное управление СК РФ сообщило, что следствие возбудило уголовное дело в отношении председателя Саратовской областной федерации хоккея (включает в себя выступающий в Высшей хоккейной лиге клуб "Кристалл") по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Как уточняется на сайте ХК "Кристалл", председателем Саратовской областной федерации хоккея в этот период был Александр Силкин.

– В результате противоправных действий председателя в указанный период организация не исполнила обязанности налогового агента по перечислению в доход федерального бюджета удержанные суммы налога на доходы физических лиц в сумме свыше 5 миллионов рублей, что является крупным размером, – приводит "Р-Спорт" сообщение СК РФ. Дело возбудили по статье "неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере". Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.