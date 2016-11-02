22:56 | ХОККЕЙ — ВХЛ

Руководитель "Кристалла" заподозрен в неуплате свыше 5 миллионов рублей налогов

0
0
0

Региональное управление СК РФ сообщило, что следствие возбудило уголовное дело в отношении председателя Саратовской областной федерации хоккея (включает в себя выступающий в Высшей хоккейной лиге клуб "Кристалл") по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Как уточняется на сайте ХК "Кристалл", председателем Саратовской областной федерации хоккея в этот период был Александр Силкин.

– В результате противоправных действий председателя в указанный период организация не исполнила обязанности налогового агента по перечислению в доход федерального бюджета удержанные суммы налога на доходы физических лиц в сумме свыше 5 миллионов рублей, что является крупным размером, – приводит "Р-Спорт" сообщение СК РФ. Дело возбудили по статье "неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере". Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161102/1111703751.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ