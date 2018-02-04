"Рубин" забросил 6 шайб "Металлургу"

"Рубин" обыграл новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Горняк" (Учалы) - 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Голы: Шиафотдинов - 8 (Соловьев), 1:42 - 1:0. Пилипенко - 14 (Мингалеев), 17:04 - 1:1. Митякин - 10 (Чванчиков, Сушинский), 19:12 - 1:2. Лукин - 4 (бол.), 49:05 - 2:2. Гиздатуллин - 6 (Лукин, Ячменев), 54:31 - 3:2.
Вратари: Печурский - Фомин (59:08).
"Металлург" (Новокузнецк) - "Рубин" (Тюмень) - 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)
Голы: Е. Иванов - 9 (Потякин, Д. Иванов), 14:13 - 0:1. Шубин - 8 (Григоренко, Пархоменко), 22:26 - 1:1. Угольников - 4 (Зотов, Белов), 33:45 - 1:2. Тимирев - 12, 40:46 - 1:3. Михеев - 2 (бол., Кравченко, Родионов), 48:18 - 1:4. Фомичев - 2 (бол., Варфоломеев, Тимирев), 48:47 - 1:5. Григоренко - 1 (бол., Шубин, Пархоменко), 55:52 - 2:5. Пархоменко - 5 (Григоренко), 58:38 - 3:5. Кравченко - 8 (п.в., Михеев), 59:55 - 3:6.
Вратари: Литвинов (Касутин, 48:47, 58:49 - 59:55) - Назаров.
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - "Южный Урал" (Орск) - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Голы: Кудрин - 6 (бол., Манушин, Васильев), 2:23 - 0:1. Скатов - 15 (Иванов, Манухов), 7:21 - 0:2. Мокин - 19 (Воробей, Альшевский), 13:01 - 1:2. Лебедев - 12 (бол., Ху), 30:44 - 2:2. Ху - 12 (Эрхардт), 46:29 - 3:2. Шибаев - 4 (п.в., Мокин, Лебедев), 59:47 - 4:2.
Вратари: Скрынник - Пиманкин (58:40 - 59:47).
"Ермак" (Ангарск) - "Зауралье" (Курган) - 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы: Складниченко - 3 (бол., Бобряшов), 9:57 - 0:1. Ванин - 3, 29:13 - 1:1. Раенко - 3 (Володин), 42:23 - 2:1. Михайлов - 18 (бол., Ишмаметьев), 45:49 - 3:1. Яковлев - 5 (Хомутов), 58:27 - 4:1. Кротиков - 5 (Цыганов), 59:23 - 4:2.
Вратари: Хомутов - Загидулин.
"Сокол" (Красноярск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)
Голы: Железнов - 7 (Колганов), 12:03 - 1:0. Шин - 14 (бол., Ибатуллин, Рымарев), 24:20 - 1:1. Железнов - 8 (Колганов, Потылицын), 42:45 - 2:1. Игнашин - 11 (Шин, Рымарев), 45:22 - 2:2. Рымарев - 14 (бол., Шин), 49:20 - 2:3. Князев - 9 (бол., Гловацкий), 54:23 - 3:3. Гловацкий - 13 (Цыганов), 61:17 - 4:3.
Вратари: Белов - Смирягин.
"Саров" - "Барс" (Казань) - 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Голы: Вилков - 6 (Шураков), 22:57 - 1:0. Редков - 6 (бол., Савельев, Насыбуллин), 23:53 - 1:1. Коннов - 13, 34:31 - 2:1. Расулов - 8 (Сошнин, Савельев), 36:25 - 2:2. Мужиков - 1 (бол., Кара, Лучевников), 51:00 - 2:3. Кара - 9 (Лучевников, Марушев), 57:48 - 2:4.
Вратари: Мольков - Подъяпольский.
"Дизель" (Пенза) - ЦСК ВВС (Самара) - 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Голы: Букия - 6, 1:22 - 0:1. Лопачук - 5 (Думбадзе), 5:17 - 1:1. Третьяков - 2 (Васильев), 9:22 - 2:1. Сухих - 1, 13:52 - 2:2. Сухих - 2 (бол., Алексеев, Петров), 32:04 - 2:3. Демин - 5 (Акишин, Макаров), 32:51 - 3:3. Тарасов - 8 (Думбадзе, Лопачук), 50:53 - 4:3. Тарасов - 9 (п.в., Макаров), 59:00 - 5:3.
Вратари: Кислицын - Жучин (58:44).