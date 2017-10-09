"Рубин" разгромил "Ценг Тоу", "Молот-Прикамье" вырвал победу у "Спутника"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Ценг Тоу" уступил "Рубину" – 1:6. В других встречах игрового дня "Молот-Прикамье" вырвал победу у "Спутника" – 5:4, "КРС Хэйлунцзян" в серии буллитов уступил "Зауралью" (2:3), "Торос" обыграл "Челмет" (2:1 Б).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Рубин" (Тюмень) – 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)
Голы: Кутугин – 1 (бол., Сафаралеев, Ногачев), 26:54 – 0:1. Белов – 1 (бол., Жиляков), 35:24 – 0:2. Сафаралеев – 3, 42:57 – 0:3. Ложкин – 1, 43:56 – 0:4. Давыдов – 3 (Феоктистов, Грязев), 46:05 – 0:5. Юшкевич – 2 (бол., Серегин, Попов), 49:52 – 0:6. Митрофанов – 4 (бол., Шиафотдинов, Камаев), 59:19 – 1:6.
Вратари: Тяло (Печурский, 46:26) – Франскевич.
Судьи: Батурин, Фролов.
9 октября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.
"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Голы: Рожков – 3 (Ситников, Путилов), 3:01 – 0:1. Андриянов – 4 (Салахов, Епимахин), 12:27 – 1:1. Ситников – 1 (бол., Рожков, Уткин), 23:50 – 1:2. Синицын – 1 (бол., Андриянов, Чистяков), 33:05 – 2:2. Щанкин – 2 (Загидуллин, Рябов), 33:45 – 2:3. Лебедев – 2 (Поляков, Артамонов), 48:47 – 2:4. Угольников – 2 (бол., Смолин, Бикмуллин), 52:06 – 3:4. Рыжков – 1 (Жуков), 52:38 – 4:4. Епимахин – 2 (Чистяков, Андриянов), 55:37 – 5:4.
Вратари: Шпаков (Костенко, 33:45) – Орлов (59:55).
Судьи: Беляев, Гофман.
9 октября. Пермь. "УДС Молот им. Лебедева".
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Зауралье" (Курган) – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Колготин – 2 (Рехтин, Шакуров), 1:49 – 0:1. Васильев – 3 (Эрхардт, Йи), 7:48 – 1:1. Исаев – 1, 23:31 – 1:2. Хурри – 3 (Лебедев, Макаров), 30:05 – 2:2. Янчевский – 1 (Исаев, Колготин), 45:33 – 2:3. Скворцов – 1 (Рыбницкий, Васильев), 59:01 – 3:3.
Победный буллит: Цыганов.
Вратари: Скрынник (58:40 – 59:01) – Загидулин.
Судьи: Бирин, Петров.
9 октября. Харбин. Harbin.
"Торос" (Нефтекамск) – "Челмет" (Челябинск) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Гиматов – 2 (Котляревский), 9:02 – 1:0. Ладнов – 1 (Мелихов), 25:13 – 1:1.
Победный буллит: Гиматов.
Вратари: Федотов – Сухачев.
Судьи: Голышев, Ермолаев.
9 октября. Нефтекамск. "Ледовый дворец".