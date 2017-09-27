"Рубин" победил новокузнецкий "Металлург", "Ермак" обыграл "Зауралье"

"Ермак" в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Зауралье" со счетом 1:0. "Рубин" в другой встрече победил новокузнецкий "Металлург" со счетом 3:2.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) - "Ермак" (Ангарск) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Коньков - 2 (бол., Севанькаев, Юшков), 14:50 - 0:1.

Вратари: Загидулин (58:43) - Хомутов.

"Рубин" (Тюмень) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Малетин - 3 (Бутузов), 16:17 - 0:1. Валеев - 1 (бол., Грязев, Попов), 30:29 - 1:1. Алешин - 1, 47:43 - 2:1. Фефелов - 3 (Дюрягин, Щукин), 58:42 - 2:2. Трубкин - 2 (бол.), 59:10 - 3:2.

Вратари: Франскевич - Касутин.