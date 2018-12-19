"Рубин" одержал победу над "Бураном" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 1:0. Команда из Тюмени занимает четвертое место в турнирной таблице с 56 очками.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – "Зауралье" (Курган) – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Дюрягин – 10 (Коростин), 12:12 – 1:0. Сулимов – 8 (бол., Сандер), 14:42 – 1:1. Коростин – 4 (Локтев, Дюрягин), 35:54 – 2:1. Сулимов – 9 (Колготин, Гарифулин), 49:35 – 2:2. Сандер – 8 (буллит), 63:41 – 2:3.

Вратари: Хакимов – Ярославлев.

Судьи: Демура, Цицаров.

19 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Барс" (Казань) – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Куваев – 2 (мен., Яценко), 7:49 – 1:0. Литвинов – 1 (Шинкаренко), 36:28 – 1:1. Полозов – 7 (Глухов, Ильин), 54:03 – 2:1. Валеев – 11 (Воронков), 55:55 – 2:2. Сошнин – 4 (Цуканов), 61:45 – 2:3.

Вратари: Сидоров – Шарыченков.

Судьи: Прокуратов, Шерер.

19 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "Дизель" (Пенза) – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Борисевич – 3 (Ряшенцев, Махановский), 18:11 – 1:0. Соколов – 8, 24:19 – 2:0. Колмыков – 7 (Артамонов, Зюзякин), 40:47 – 2:1. Барулин – 12 (Артамонов, Думбадзе), 44:17 – 2:2.

Победный буллит: Железнов.

Вратари: Кудрявцев – Носов.

Судьи: Самарин, Шиханов.

19 декабря. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Южный Урал" (Орск) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дорофеев – 6 (Сметанин, Жлоба), 1:35 – 1:0. Квартальнов – 8 (Володин), 5:37 – 1:1. Солянников – 5 (Полодян, Орлович-Грудков), 7:12 – 1:2. Иванов – 5 (Марченков), 47:22 – 2:2.

Победный буллит: Петьков.

Вратари: Синягин – Мельничук.

Судьи: Бестужев, Парфенов.

19 декабря. Орск. ДС "Юбилейный".

"Горняк" (Учалы) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джиошвили – 8 (Буханко, Шестаков), 0:34 – 0:1. Нечаев – 1, 5:55 – 0:2. Третьяков – 7 (Шарипов), 15:30 – 1:2. Арсенюк – 12 (Дубовик, Назаров), 22:40 – 2:2. Бирюков – 6 (бол., Джиошвили), 41:21 – 2:3.

Вратари: Гросс (57:30 – 57:58, 58:37) – Тодыков.

Судьи: Мальцев, Мисюрь.

19 декабря. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Рязань" (Рязань) – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Пилипенко – 12 (Иванов), 3:05 – 1:0. Шацкий – 1 (Э. Васильев, Беляев), 27:29 – 1:1. Карпов – 12 (Иванов), 34:02 – 1:2. Валуйский – 5 (бол., Иванов), 38:42 – 2:2. А.И. Васильев – 1 (К. Воробьев, Акмальдинов), 40:32 – 2:3. Акмальдинов – 5 (п.в., В.Ю. Васильев, Седунов), 59:28 – 2:4.

Вратари: Шилин (59:24 – 59:28) – Горелов.

Судьи: Заболотнев, Степучев.

19 декабря. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Рубин" (Тюмень) – "Буран" (Воронеж) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Ячменев – 6 (бол.), 37:41 – 1:0.

Вратари: Тяло – Хомутов.

Судьи: Гофман, Закиров.

19 декабря. Тюмень. Дворец спорта.