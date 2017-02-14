"Рубин" обыграл "Зауралье", "Ижсталь" победила "Торос"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Южный Урал" (Орск) - "Челмет" (Челябинск) - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Юзеев - 1 (Гатин, Дорофеев), 17:54 - 1:0. Ерофеев - 12 (Петриков), 26:00 - 1:1. Куликов - 10 (бол., Скатов), 40:58 - 2:1. Сметанин - 9 (Куликов), 54:25 - 3:1. Забавин - 6 (Севанькаев, Зиновьев), 55:45 - 3:2.
Вратари: Загидулин - Угрюмов (59:55).
"Зауралье" (Курган) - "Рубин" (Тюмень) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Антонов - 3, 7:45 - 0:1. Маслов - 2 (бол., Фаст), 15:40 - 1:1. Ложкин - 4, 33:45 - 1:2. Шакуров - 2 (Рехтин), 35:41 - 2:2. Белов - 1 (Кузнецов, Зюзякин), 63:45 - 2:3.
Вратари: Агеев (Гафиуллин, 35:37) - Франскевич.
"Ижсталь" (Ижевск) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Хацей - 1 (Хабаров, Артамонов), 6:10 - 1:0. Бочков - 7, 10:14 - 1:1. Панасенко - 5 (Черников), 11:57 - 2:1. Другов - 5 (Капотов), 28:14 - 2:2. Курдюков - 2 (бол., Полюдов, А. Иванов), 31:45 - 3:2.
Вратари: Костенко - Литвинов (59:45).