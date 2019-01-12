Результаты игрового дня ВХЛ: "СКА-Нева" уступил "Ценг Тоу", "Буран" переиграл "Горняк"

"СКА-Нева" на домашней площадке проиграл "Ценг Тоу" (1:3), а "Буран" вырвал в овертайме победу со счетом 3:2 у "Горняка" из Учалов.

Турнирная таблица ВХЛ

Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Тамбов" (Тамбов) - "Челмет" (Челябинск) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Лавриненко - 2 (бол., Д. Мошаров, Мелихов), 24:43 - 0:1. Жолобов - 1 (Марченко), 42:26 - 1:1. Тарасов - 10 (Подкорытов, Тертышный), 50:29 - 1:2.

Вратари: Ложкин (59:20) - Кузьмин.

Судьи: Андрианов, Тютнев.

12 января. Тамбов. ЛДС "Кристалл".

"Саров" (Саров) - "Зауралье" (Курган) - 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Цыганов - 14 (Колготин), 7:44 - 0:1. Есаян - 5 (Каштанов, Шепелев), 10:26 - 1:1. Коробкин - 8 (бол., Авраменко), 26:56 - 1:2. Сулимов - 10 (бол.), 33:43 - 1:3. Шахворостов - 9, 52:05 - 2:3. Турукин - 1 (Полуэктов, Миронов), 57:07 - 3:3.

Победный буллит: Глебов.

Вратари: Суханов - Ярославлев.

Судьи: Батурин, Соловьев.

12 января. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Буран" (Воронеж) - "Горняк" (Учалы) - 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Сетдиков - 4 (бол., Корчемкин, Севостьянов), 26:26 - 0:1. Протапович - 10 (мен., Антонов), 30:09 - 0:2. Е. Орлов - 1 (Хасаншин, Мурзин), 33:29 - 1:2. Шипилов - 2, 41:07 - 2:2. Мирнов - 12 (бол., Сидляров, Сергеев), 61:29 - 3:2.

Вратари: Хомутов (Г. Кузнецов, 30:09) - Гайдуллин.

Судьи: Зибинин, Солнцев.

12 января. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) - "Южный Урал" (Орск) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Ворошило - 2 (Репьях), 31:34 - 1:0. Капустин - 1 (бол., Э. Васильев, В.Ю. Васильев), 34:51 - 2:0.

Вратари: Кочетков - Перетягин (59:14).

Судьи: Дреев, Закиров.

12 января. Рязань. ДС "Олимпийский".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Орлович-Грудков - 14 (Солянников), 5:20 - 1:0. Шибаев - 2 (бол., Зарипов, Епимахин), 41:23 - 1:1. Лебедев - 8 (мен.), 43:59 - 1:2. Зарипов - 3 (Шибаев, Епимахин), 50:08 - 1:3.

Вратари: Мельничук (57:27 - 58:08, 58:38) - Перевозчиков.

Судьи: Ибатулин, Самарин.

12 января. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Жарков - 5 (Чернов), 1:04 - 1:0. Петраков - 5 (Денежкин), 22:56 - 2:0. Денежкин - 10 (Буханко, Кузнецов), 39:23 - 3:0. Джиошвили - 11 (бол., Бирюков), 48:50 - 4:0. Ротенберг - 2 (бол., Дыняк), 59:50 - 5:0.

Вратари: Тодыков - Лием.

Судьи: Томилов, Шиханов.

12 января. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".