Результаты игрового дня ВХЛ: "СКА-Нева" обыграл "Звезду", "Нефтяник" разгромил "Ермак"

В ходе очередного игрового дня ВХЛ "СКА-Нева" в гостях переиграл "Звезду" (3:2 ОТ), а "Нефтяник" отправил шесть безответных шайб в ворота "Ермака".

Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Тамбов" (Тамбов) - 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Зарипов - 4 (Давыдов, Шибаев), 42:08 - 1:0. А. Гимбатов - 5 (бол., Павликов, М. Гимбатов), 53:12 - 1:1. Гайсин - 4 (Калинин), 53:51 - 2:1. Шингареев - 12 (Ефимов), 56:30 - 2:2.

Победный буллит: Зарипов.

Вратари: Перевозчиков - Ложкин.

Судьи: Батурин, Метальников.

21 января. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Саров" (Саров) - 8:3 (3:3, 2:0, 3:0)

Голы: Каштанов - 8 (Новожилов, Есаян), 1:13 - 0:1. Чжан Цзэцэнь - 5 (Орлов, Крутий), 4:11 - 1:1. Толузаков - 20 (Крутий, Инь Руди), 8:36 - 2:1. Медведев - 7 (Трубкин), 10:01 - 2:2. Есаян - 7 (Новожилов, Каштанов), 13:10 - 2:3. Крутий - 9 (Максимов, Рыбницкий), 15:49 - 3:3. Крутий - 10 (Чжан Цзэцэнь), 37:23 - 4:3. Крутий - 11 (бол., Рыбницкий, Толузаков), 38:53 - 5:3. Максимов - 15 (Абрамов, Цуриков), 41:29 - 6:3. Абрамов - 1 (Максимов), 51:48 - 7:3. Толузаков - 21 (Ху), 55:38 - 8:3.

Вратари: Лием - Костин (9:18 - 10:01Мольков, 40:00).

Судьи: Демура, Раминг.

21 января. Пекин. Beijing Aozhong Ice Rink.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Белозеров - 22 (Кузьмичев, Капитуров), 2:14 - 1:0. Аскаров - 8 (бол., Бердников), 5:17 - 1:1. Лихотников - 1 (бол., Шин, Рымарев), 23:49 - 2:1. Рымарев - 11 (Полозов, Якименко), 26:41 - 3:1. Шантыка - 7 (Ждахин, Стулов), 29:22 - 4:1. Митрофанов - 19, 31:47 - 4:2. Капитуров - 13 (бол., Белозеров), 52:32 - 5:2.

Вратари: Сидоров - Иванников.

Судьи: Зибинин, Тихомиров.

21 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) - "Рубин" (Тюмень) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Бойчук - 7 (Ячменев, Лисов), 55:09 - 0:1.

Вратари: Рейзвих - Назаров.

Судьи: Бестужев, Ермолаев.

21 января. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Металлург" (Новокузнецк) - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Локтев - 7 (Калашников), 12:32 - 0:1. Ердаков - 14 (Барбашев), 16:34 - 0:2. Воробей - 2 (бол., Барбашев, Ердаков), 26:25 - 0:3. Градусов - 2 (Тымченко, Халемин), 28:47 - 1:3. Шайхулов - 10 (Ельшанский), 41:39 - 2:3. Морозов - 14 (Гловацкий), 46:47 - 2:4.

Вратари: Летуновский - Гафиуллин.

Судьи: Мальцев, Спирин.

21 января. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Сокол" (Красноярск) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Шураков - 3 (Вилков, Мищенко), 5:22 - 0:1. Мальцев - 11 (Шевченко, Крылов), 36:40 - 0:2. Баженов - 5 (бол., Кочуров, Рыжов), 46:46 - 1:2.

Вратари: Кононов (59:23) - Киселев.

Судьи: Нестеров, Носов.

21 января. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Химик" (Воскресенск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Анкудинов - 5 (Котляревский, Смирнов), 7:56 - 1:0. Власкин - 2 (Паутов), 25:39 - 1:1. Соловьев - 5 (Шашков), 30:56 - 2:1. Кляузов - 9 (бол., Кириллов), 46:12 - 3:1.

Вратари: Хомченко - Янин.

Судьи: Петров, Цицаров.

21 января. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Ермак" (Ангарск) - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы: Я. Альшевский - 8 (С. Альшевский, Хамидуллин), 0:39 - 1:0. Мокин - 14 (бол., С. Альшевский, Я. Альшевский), 9:31 - 2:0. С. Альшевский - 24 (Мокин), 15:02 - 3:0. Салахов - 7 (Янсонс), 28:38 - 4:0. С. Альшевский - 25 (бол., Мокин, Хамидуллин), 32:48 - 5:0. Адамчук - 5 (бол., Ляпустин, Сумин), 51:12 - 6:0.

Нереализованный буллит: Коротков (Ермак), 36:50 (Вратарь).

Вратари: Филоненко - Дорожко (Никитин, 15:02).

Судьи: Прокуратов, Самарин.

21 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Звезда" (Чехов) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Каницкий - 1 (Лобанов, Воронков), 4:40 - 1:0. Квартальнов - 10 (Ларичев, Володин), 34:50 - 1:1. Левицкий - 9 (бол., Беляков, Макеев), 38:16 - 2:1. Морозов - 3 (Калабушкин), 42:36 - 2:2. Орлович-Грудков - 18 (бол., Мальцев, Глухов), 60:51 - 2:3.

21 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".