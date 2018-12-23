Результаты игрового дня ВХЛ: "Сарыарка" разгромила ЦСК ВВС, "Горняк" переиграл "Рубин"

"Сарыарка" отправила пять безответных шайб в ворота ЦСК ВВС, а "Горняк" на своей площадке со счетом 4:2 одолел "Рубин".

Полностью результаты очередного игрового дня Высшей хоккейной лиги выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Сокол" (Красноярск) - 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Берестенников - 5 (Савельев), 3:45 - 0:1. Шевченко - 8 (бол., Камалов, Мисников), 24:16 - 0:2. Там - 2 (К. Макаров), 34:07 - 1:2. Толузаков - 17 (Цуриков), 56:52 - 2:2. Шевченко - 9 (Мальцев), 63:49 - 2:3.

Вратари: Лием - Киселев.

Судьи: Батурин, Шемякин.

23 декабря. Пекин. Beijing Aozhong Ice Rink.

"Челмет" (Челябинск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Голы: Безруков - 2 (Шипин, Жульдиков), 13:42 - 1:0. Безруков - 3 (Шипин), 42:57 - 2:0. Лукин - 4 (бол., Бирюков), 52:37 - 2:1. Шестаков - 5 (Бирюков), 53:45 - 2:2. Нечаев - 2 (Пухов), 56:28 - 2:3.

Вратари: Подскребалин (Кузьмин, 53:45, Подскребалин, 54:39, Кузьмин, 56:28, 59:00 - 59:18, 59:26) - Янин.

Судьи: Максимов, Тютнев.

23 декабря. Челябинск. ДС "Юность".

"Горняк" (Учалы) - "Рубин" (Тюмень) - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Рехтин - 3 (Чиглинцев, Попов), 1:31 - 0:1. Обидин - 1, 5:11 - 1:1. Мингалеев - 5 (Протапович), 26:00 - 2:1. Ивашов - 10 (Митякин, Носков), 33:43 - 3:1. Кравченко - 6 (Рехтин, Комаристый), 45:31 - 3:2. Протапович - 9 (п.в., Антонов, Мингалеев), 59:43 - 4:2.

Вратари: Фомин - Назаров (58:34 - 59:43).

Судьи: Гордиенко, Шиханов.

23 декабря. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Лада" (Тольятти) - 3:5 (3:0, 0:1, 0:4)

Голы: Капитуров - 11 (Дюков), 1:49 - 1:0. Жайлауов - 8 (Полозов, Рымарев), 6:24 - 2:0. Рымарев - 9 (Полозов), 18:06 - 3:0. Метлюк - 2 (Чистов), 28:18 - 3:1. Мастрюков - 13 (бол., Тимирев, Майоров), 46:55 - 3:2. Мастрюков - 14, 55:46 - 3:3. Чистов - 10, 57:25 - 3:4. Мастрюков - 15 (п.в.), 59:50 - 3:5.

Вратари: Печурский (58:50 - 59:50) - Скрынник.

Судьи: Андрианов, Самарин.

23 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) - "ЦСК ВВС" (Самара) - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Кицын - 6, 3:24 - 1:0. Зиазов - 10 (бол., Соколов, Ломако), 23:56 - 2:0. Соколов - 10 (Зиазов), 32:43 - 3:0. Тамбиев - 4 (Ибатуллин), 43:13 - 4:0. Кицын - 7 (Зиазов), 58:43 - 5:0.

Вратари: Рейзвих - Скатов.

Судьи: Прокуратов, Раминг.

23 декабря. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Южный Урал" (Орск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Чугуев - 1 (бол., Черкасов, Чистяков), 29:37 - 1:0. Пилипенко - 13 (бол., Берлев, Чуркин), 32:00 - 1:1.

Победный буллит: Фахрутдинов.

Вратари: Синягин - Иванников.

Судьи: Томилов, Черезов.

23 декабря. Орск. ДС "Юбилейный".

"Зауралье" (Курган) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:7 (0:1, 0:3, 2:3)

Голы: Солянников - 6 (Гребенщиков), 13:41 - 0:1. Полодян - 3 (Конозов), 20:45 - 0:2. Володин - 10 (Валенцов), 31:16 - 0:3. Кукштель - 6 (Гребенщиков), 33:00 - 0:4. Лисин - 2 (Глебов), 46:01 - 1:4. Колготин - 6 (Шиафотдинов), 48:00 - 2:4. Валенцов - 2 (бол., Ларичев, Квартальнов), 52:07 - 2:5. Кукштель - 7 (бол., Гребенщиков), 52:48 - 2:6. Конозов - 9 (Валенцов, Петьков), 59:14 - 2:7.

Вратари: Ярославлев (Старостин, 33:00, Ярославлев, 53:49) - Мельничук.

Судьи: Ермолаев, Мальцев.

23 декабря. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Баранов - 11 (Чернов), 4:01 - 0:1. Серегин - 7 (Тумченко), 54:15 - 1:1. Баранов - 12, 59:58 - 1:2.

Вратари: Анаркулов - Федотов.

Судьи: Беляев, Ибатулин.

23 декабря. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Голы: С. Альшевский - 18 (Я. Альшевский), 4:29 - 0:1. Сорокин - 3 (бол., Янсонс), 6:24 - 0:2. С. Альшевский - 19 (Янсонс), 18:07 - 0:3. Янсонс - 2 (Каменев, Насыбуллин), 32:07 - 0:4. Мансуров - 6, 39:24 - 0:5. Я. Альшевский - 5 (С. Альшевский, Мокин), 55:35 - 0:6.

Вратари: Долганов (Гичев, 32:07) - Смирягин (Филоненко, 40:00, 59:01).

Судьи: Дреев, Солнцев.

23 декабря. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Химик" (Воскресенск) - "Дизель" (Пенза) - 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Голы: Шашков - 1 (Губин, Коренев), 11:21 - 1:0. Колмыков - 8 (Зюзякин, Макаров), 14:45 - 1:1. Демин - 4, 15:09 - 1:2. Зюзякин - 9 (Макаров), 35:57 - 1:3. Барулин - 13, 39:59 - 1:4. Талалуев - 5 (Анкудинов, Валеев), 43:48 - 2:4. Шашков - 2 (Сорокин), 51:23 - 3:4.

Вратари: Трушков (59:14) - Фокин.

Судьи: Бестужев, Тихомиров.

23 декабря. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Звезда" (Чехов) - "Барс" (Казань) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Антипов - 13 (Макеев, Цветков), 7:25 - 1:0. Силаев - 6 (Левицкий), 47:40 - 2:0.

Вратари: Третьяк - Шарыченков.

Судьи: Зибинин, Нестеров.

23 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Турнирная таблица ВХЛ