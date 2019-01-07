Результаты игрового дня ВХЛ: "Металлург" уступил "Химику", "Нефтяник" увез победу из Тольятти

Новокузнецкий "Металлург" проиграл домашний матч с "Химиком" (1:2), а "Нефтяник" в гостях переиграл "Ладу" (4:7).

Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сокол" (Красноярск) - "Звезда" (Чехов) - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Антипов - 14 (Усков, Мокин), 48:17 - 0:1. Крылов - 5 (Мисников), 53:54 - 1:1.

Победный буллит: Князев.

Вратари: Киселев - Самойлов.

Судьи: Голышев, Гордиенко.

7 января. Красноярск. "Кристалл Арена".

"Металлург" (Новокузнецк) - "Химик" (Воскресенск) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Шутов - 6, 22:11 - 0:1. Поляков - 11 (Барбашев), 40:37 - 1:1. Анкудинов - 3 (Кобелев), 41:21 - 1:2.

Вратари: Хакимов (58:55) - Хомченко.

Судьи: Ибатулин, Петров.

7 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Лада" (Тольятти) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 4:7 (3:1, 1:4, 0:2)

Голы: Майоров - 13 (Тимирев, Чистов), 1:37 - 1:0. Сумин - 3 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 7:17 - 1:1. Лапин - 1 (Бердюков, Андрющенко), 9:56 - 2:1. Гизатуллин - 1 (Майоров), 11:27 - 3:1. Мокин - 9 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 21:38 - 3:2. С. Альшевский - 20 (Теряев, Я. Альшевский), 23:56 - 3:3. Мокин - 10 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 28:28 - 3:4. Адамчук - 3 (бол., Воеводин, Сумин), 32:49 - 3:5. Ковалев - 1 (Романов), 36:27 - 4:5. Воеводин - 10 (бол., Демидов, Сумин), 44:32 - 4:6. Ястребков - 2 (Насыбуллин), 46:54 - 4:7.

Вратари: Скрынник - Смирягин.

Судьи: Раминг, Шемякин.

7 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"ЦСК ВВС" (Самара) - "Торос" (Нефтекамск) - 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Филатов - 2 (Цулыгин, Лукин), 1:19 - 0:1. Панков - 4 (Шакуров, Бобылев), 2:09 - 0:2. Сыромятников - 3 (бол., Угольников, Пангелов-Юлдашев), 24:39 - 1:2. Филатов - 3 (Гордеев), 27:19 - 1:3. Кутявин - 8 (бол., Мнихович, Степаненко), 35:32 - 2:3. Степаненко - 9 (бол., Фазылзянов, Мнихович), 45:24 - 3:3. Чебыкин - 6 (Цулыгин, Панков), 46:00 - 3:4. Шафигуллин - 6, 55:55 - 4:4. Шафигуллин - 7 (Кутявин), 60:19 - 5:4.

Вратари: Скатов - Циркуль.

Судьи: Мисюрь, Солнцев.

7 января. Самара. ЛД "Кристалл".