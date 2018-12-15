Результаты игрового дня ВХЛ: "Горняк" разгромил "Кузню" "Рязань" выиграла у питерского "Динамо"

Новокузнецкий "Металлург" потерпел дома разгромное поражение от "Горняка", а "Рязань" одолела "Динамо" из Санкт-Петербурга.

Все результаты игрового дня ВХЛ:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сокол" (Красноярск) - "Челмет" (Челябинск) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Цыганов - 6 (мен.), 23:36 - 1:0. Болтанов - 6 (Закарлюкин, Потылицын), 34:19 - 2:0. Тарасов - 7 (Шепелев, Подкорытов), 54:16 - 2:1.

Вратари: Киселев - Угрюмов (58:45).

Судьи: Беляев, Ибатулин.

15 декабря. Красноярск. "Кристалл Арена".

"Металлург" (Новокузнецк) - "Горняк" (Учалы) - 3:8 (1:3, 1:3, 1:2)

Голы: Ердаков - 13 (Поляков, Швалев), 2:52 - 1:0. Шарипов - 5 (Севостьянов, Третьяков), 5:36 - 1:1. Сушинский - 1 (Борисенков), 9:19 - 1:2. Арсенюк - 10 (Борисенков, Назаров), 15:06 - 1:3. Ивашов - 8 (Сафронов), 25:47 - 1:4. Арсенюк - 11 (Ивашов), 28:57 - 1:5. Морозов - 13 (Хакимов, Гловацкий), 32:28 - 2:5. Антонов - 9, 39:41 - 2:6. Поляков - 7 (бол., Скутар, Ердаков), 41:56 - 3:6. Третьяков - 6 (Шарипов), 48:44 - 3:7. Назаров - 6 (Галюк), 50:05 - 3:8.

Нереализованный буллит: Шарипов (Горняк), 16:32 (Вратарь).

Вратари: Литвинов - Фомин.

Судьи: Бестужев, Ермолаев.

15 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Тамбов" (Тамбов) - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Михайлов - 6 (Кузнецов, Игнашин), 18:06 - 1:0. Орлов - 9 (Матерухин, Чуркин), 21:19 - 2:0. Иванов - 1 (бол., Чуркин, Митрофанов), 22:56 - 3:0. Пилипенко - 11 (Матерухин, Воропаев), 35:26 - 4:0. Митрофанов - 14 (Шевченко, Игнашин), 45:10 - 5:0. Шевченко - 2 (мен., Матерухин, Орлов), 51:21 - 6:0.

Вратари: Иванников - Ложкин.

Судьи: Фролов, Шемякин.

15 декабря. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Торос" (Нефтекамск) - "Звезда" (Чехов) - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Левицкий - 8, 30:30 - 0:1. Кузьмин - 7 (Воронин), 36:09 - 1:1.

Победный буллит: Голованов.

Вратари: Федотов - Самойлов.

Судьи: Анашин, Голышев.

15 декабря. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Рубин" (Тюмень) - "Саров" (Саров) - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Кротиков - 6 (бол., Ячменев, Козлов), 4:02 - 1:0. Попов - 9 (Князев), 15:02 - 2:0.

Вратари: Назаров - Тихомиров.

Судьи: Максимов, Мисюрь.

15 декабря. Тюмень. Дворец спорта.

"Ермак" (Ангарск) - "Зауралье" (Курган) - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Гарифулин - 3 (бол., Сандер, Сулимов), 10:42 - 0:1. Исаев - 4 (бол., Гарифулин, Коренков), 14:24 - 0:2. Сандер - 6 (бол., Исаев), 26:57 - 0:3. Раенко - 8 (бол., Ложкин, Воробьев), 39:59 - 1:3. Раенко - 9, 48:35 - 2:3.

Вратари: Никитин (59:30) - Ярославлев.

Судьи: Андрианов, Гордиенко.

15 декабря. Ангарск. "Арена Ермак".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Буран" (Воронеж) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кукштель - 5 (Конозов, Цицюра), 5:16 - 1:0. Курбатов - 7 (Огирчук, Петьков), 26:25 - 2:0. Мирнов - 7 (Андреев), 34:20 - 2:1. Петьков - 7 (Курбатов), 50:33 - 3:1.

Вратари: Богданов - Хомутов (59:27).

Судьи: Иванов, Шиханов.

15 декабря. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Рязань" (Рязань) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Бирюков - 5 (бол., Епишин, Монс), 8:09 - 1:0. Кондратьев - 3 (Ручкин), 24:35 - 2:0. Акмальдинов - 2, 37:00 - 2:1. Акмальдинов - 3 (бол., Полунин), 48:19 - 2:2. Полунин - 3 (бол., Акмальдинов), 49:40 - 2:3.

Нереализованный буллит: Монс (Динамо), 28:24 (Вратарь).

Вратари: Тодыков (59:31) - Горелов.

Судьи: Гофман, Раминг.

15 декабря. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Химик" (Воскресенск) - 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Валеев - 4 (бол., Губин, Кляузов), 4:53 - 0:1. С. Альшевский - 16 (бол., Каменев, Адамчук), 12:13 - 1:1. Ястребков - 1 (Сорокин, Цыганов), 18:06 - 2:1. Талалуев - 4 (Черных, Кляузов), 35:57 - 2:2.

Победный буллит: Черных.

Вратари: Смирягин - Большаков.

Судьи: Тихомиров, Томилов.

15 декабря. Альметьевск. ДС "Юбилейный".