Результаты игрового дня ВХЛ: "Челмет" уступил "Сарову", "СКА-Нева" разгромил "КРС-ОЭРДЖИ"

"Челмет" на выезде всухую проиграл "Сарову" (0:3), а "СКА-Нева" разгромно одолел "КРС-ОЭРДЖИ" со счетом 7:1.

Турнирная таблица ВХЛ

Полностью результаты игрового дня ВХЛ выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Саров" (Саров) - "Челмет" (Челябинск) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Каштанов - 7 (бол., Трубкин), 12:40 - 1:0. Владимиров - 7 (бол., Белохвостиков, Шураков), 15:54 - 2:0. Шахворостов - 8 (п.в., Владимиров, Шураков), 59:20 - 3:0.

Вратари: Суханов - Подскребалин (58:55 - 59:20).

Судьи: Батурин, Фролов.

10 января. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Тамбов" (Тамбов) - "Зауралье" (Курган) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лощенко - 1 (Яценков, Ложкин), 6:41 - 1:0. Воронков - 7 (М. Гимбатов, А. Гимбатов), 25:13 - 2:0. Глебов - 9 (Гуляев, Цыганов), 37:30 - 2:1. Марченко - 3 (Яценков, Никифоров), 50:56 - 3:1.

Вратари: Ложкин - Нечистовский (58:15 - 58:25, 59:13).

Судьи: Андрианов, Беляев.

10 января. Тамбов. ЛДС "Кристалл".

"Буран" (Воронеж) - "Южный Урал" (Орск) - 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Голы: Сидляров - 8 (Сергеев, Мирнов), 0:24 - 1:0. Андреев - 4 (Е. Орлов, Сидляров), 7:25 - 2:0. Фахрутдинов - 7 (Иванов, Марченков), 10:04 - 2:1. Суховерхов - 1 (Олонов), 11:22 - 3:1. Мирнов - 11 (Андреев), 20:46 - 4:1. Казаманов - 2 (Мурзин, Алешин), 35:26 - 5:1. Дорофеев - 7 (бол., Марзоев, Гавриленко), 45:13 - 5:2.

Вратари: Г. Кузнецов - Синягин (Перетягин, 7:51).

Судьи: Зибинин, Тютнев.

10 января. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) - "Горняк" (Учалы) - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Мингалеев - 6 (Протапович, Антонов), 0:15 - 0:1. Н. Попов - 3 (В.Ю. Васильев, А.И. Васильев), 6:48 - 1:1. Прохоров - 9 (Мнацян, Щербов), 21:31 - 2:1. Сетдиков - 2 (Цапаев, Хрипунов), 32:59 - 2:2. Сетдиков - 3 (бол., Хрипунов, Севостьянов), 51:30 - 2:3. Д.Ю. Воробьев - 5 (Прохоров, И.С. Иванов), 57:08 - 3:3. Луговой - 5 (Карпов), 61:50 - 4:3.

Вратари: Денисов - Фомин.

Судьи: Дреев, Милованов.

10 января. Рязань. ДС "Олимпийский".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Голы: Орлович-Грудков - 13 (Кручинин, Курбатов), 6:43 - 1:0. Гребенщиков - 15 (Конозов, Кукштель), 8:26 - 2:0. Петьков - 8 (Кручинин, Галенюк), 9:15 - 3:0. Ху - 9, 32:00 - 3:1. Глухов - 9 (бол., Кручинин, Петьков), 36:39 - 4:1. Кукштель - 7 (Конозов), 37:34 - 5:1. Полодян - 5 (Щербина), 49:43 - 6:1. Кукштель - 8 (Гребенщиков), 50:54 - 7:1.

Вратари: Богданов - Боярчук (Лием, 9:15).

Судьи: Закиров, Юдаков.

10 января. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Шестаков - 7 (бол., Власкин, Бирюков), 16:22 - 1:0. Джиошвили - 10 (бол., Ручкин, Бирюков), 29:21 - 2:0.

Вратари: Тодыков - Перевозчиков (56:17).

Судьи: Спирин, Томилов.

10 января. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".