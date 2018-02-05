Регулярный чемпионат ВХЛ выиграет клуб из Санкт-Петербурга

"Динамо" из Санкт-Петербурга победило "Нефтяник" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице. Поражение лишило альметьевцев шанса выиграть "регулярку". Таким образом, обойти "Динамо" в таблице может только другой клуб из Санкт-Петербурга - "СКА-Нева", отстающий на 8 очков за четыре игры до конца турнира.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Рязань" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шайхулов - 8 (бол., Бадегыев), 16:31 - 1:0. Д. Воробьев - 6, 22:27 - 1:1. Ерохин - 8 (Порядин), 49:21 - 2:1.

Вратари: Шпаков - Денисов (59:10).

"Торос" (Нефтекамск) - "Буран" (Воронеж) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Плотников - 2 (Артамонов), 5:42 - 0:1. Алешин - 6 (Плотников), 27:27 - 0:2. Грязев - 1, 57:43 - 1:2.

Вратари: Федотов (59:30) - Зубарев.

"Ижсталь" (Ижевск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы: Баженов - 7 (Шмурыгин), 24:18 - 1:0. Николаев - 5 (бол., Краснов, Кодола), 30:51 - 2:0. Мерзляков - 1 (Кучкин, Лапин), 39:38 - 3:0. Гребенщиков - 9 (Конозов), 57:09 - 3:1.

Вратари: Кононов - Мельничук (Богданов, 40:00, 58:32 - 58:45, 58:58).

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы: Кулагин - 2 (Паутов), 6:34 - 0:1. Назаревич - 20 (Пластинин), 10:56 - 0:2. Кулагин - 3 (бол., Молодцов, Мих. Орлов), 20:39 - 0:3. Воеводин - 10 (Демидов, Салахов), 45:54 - 1:3. Сумин - 7 (бол., Ложкин, Воеводин), 49:40 - 2:3.

Вратари: Голубев (Хакимов, 21:05, 59:19) - Тодыков.

"Химик" (Воскресенск) - "Челмет" (Челябинск) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Губин - 1 (бол., Валеев), 5:58 - 1:0. Цыплаков - 1 (мен., Павлюков), 11:38 - 2:0. Бобров - 2 (бол., Анкудинов, Коротеев), 28:30 - 3:0. Безруков - 10 (Жульдиков, Климонтов), 46:17 - 3:1.

Вратари: Синягин - Сухачев (59:10).

"Звезда" (Чехов) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 9:1 (2:0, 3:1, 4:0)

Голы: Окулов - 6 (бол.), 8:18 - 1:0. Мокин - 10 (Зыков), 15:57 - 2:0. Владимиров - 5 (Угольников), 22:29 - 2:1. Пешехонов - 15 (Воронков, Николишин), 25:45 - 3:1. Рыжков - 2 (Купцов), 32:18 - 4:1. Рыжков - 3 (Купцов), 36:46 - 5:1. Кузьменко - 4 (Пешехонов), 41:05 - 6:1. Рыжков - 4 (Огиенко, Купцов), 41:50 - 7:1. Кузьменко - 5 (Николишин, Пешехонов), 43:54 - 8:1. Луговяк - 2 (Николишин, Кузьменко), 56:31 - 9:1.

Вратари: Самойлов - Аляпкин (Орлов, 41:50).