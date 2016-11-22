17:06 | ХОККЕЙ — ВХЛ

Председатель Саратовской областной федерации хоккея ушел в отставку после снятия "Кристалла" с ВХЛ

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Председатель Саратовской областной федерации хоккея Александр Силкин сообщил, что написал заявление об уходе в отставку. Ранее с чемпионата ВХЛ снялся саратовский "Кристалл", деятельностью которого руководил Силкин. У клуба есть задолженность перед тренерами и игроками за четыре месяца. 

- Да, я ухожу, заявление уже написал, - приводит "Р-Спорт" слова Силкина. - Меня спросили, готов ли я уйти, я ответил, что готов. За место я не держусь. Я, как и все, уже пять-шесть месяцев не получаю зарплату, и на меня знакомые уже давно поглядывают как на не совсем здорового человека. "Зачем тебе оно надо за бесплатно", - спрашивают. Ты стараешься, пытаешься, а потом в тебя летят кучи сами понимаете чего, так что, действительно, зачем мне оно надо", - сказал Силкин по телефону.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161122/1112599412.html

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