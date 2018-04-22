Питерское "Динамо" выиграло у "СКА-Невы" третий матч в финале ВХЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга выиграло у "СКА-Невы" в четвертом матче финала плей-офф ВХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу динамовцев. Пятая игра состоится 25 апреля.

ВХЛ

Финал

Четвертый матч

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Жарков - 4 (Молодцов), 0:46 - 0:1. Мих. Орлов - 2 (бол., Назаревич), 3:23 - 0:2. К. Кузнецов - 3, 53:52 - 0:3. Семин - 3, 58:24 - 1:3.

Вратари: Мельничук (58:20 - 58:24, 58:33) - Самонов.

Счет в серии - 1-3 (0:1, 2:4, 2:1 ОТ, 1:3)