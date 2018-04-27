Питерское "Динамо" впервые стало чемпионом ВХЛ

Питерское "Динамо" в шестом матче финала ВХЛ обыграло "СКА-Неву" - 2:1. Победную шайбу забросил Дмитрий Молодцов.
Бело-голубые выиграли серию со счетом 4-2. Команда впервые завоевала Кубок Петрова.
ВХЛ
Финал
Шестой матч
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Шестаков - 2 (Петраков), 22:35 - 0:1. Макс. Мальцев - 4 (Чуркин), 23:50 - 1:1. Молодцов - 1, 55:22 - 1:2.
Вратари: Богданов (58:39) - Тодыков.
Судьи: Фатеев, Юдаков.
27 апреля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
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