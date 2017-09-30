Питерское "Динамо" победило "Молот-Прикамье", "СКА-Нева" - "Торос"

"Динамо" из Санкт-Петербурга выиграло у "Молота-Прикамье" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В другом поединке "СКА-Нева" оказался сильнее "Тороса". Клубы из Северной столицы вышли в лидеры турнирной таблицы.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Голы: Лукин - 2 (бол., Ячменев, Полозов), 17:23 - 0:1. Могильников - 1 (бол., Мелихов, Карпухин), 26:14 - 1:1. Ячменев - 2 (Полозов), 26:34 - 1:2. Митрофанов - 3 (Гребенюк, Еременко), 30:03 - 1:3. Лукин - 1 (Могильников, Подкорытов), 34:51 - 2:3. Швецов - 3, 41:33 - 2:4. Петриков - 1, 59:59 - 3:4.

Вратари: Кузьмин (58:59 - 59:59) - Тяло.

"Звезда" (Чехов) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)

Голы: Крашенинников - 1 (Зыков, Луговяк), 8:31 - 1:0. Бердников - 2 (бол., Беляев, И.А. Иванов), 10:00 - 1:1. Рымарев - 2 (Игнашин, Шин), 15:58 - 1:2. Карнаухов - 4 (бол., Чмыхов, Хлопотов), 43:47 - 2:2. Рымарев - 3 (Кузьмичев), 51:33 - 2:3. Карнаухов - 5 (бол., Маккаев, Николишин), 55:13 - 3:3. Хлопотов - 6 (Карнаухов, Николишин), 59:47 - 4:3.

Вратари: Самойлов - Смирягин.

"Спутник" (Нижний Тагил) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Васильев - 1 (Лебедев, Ху), 12:19 - 0:1. Альшевский - 5 (бол., О'Доннелл, Мокин), 35:16 - 0:2. О'Доннелл - 2 (Мокин, Альшевский), 38:14 - 0:3. Васильев - 2 (Лебедев, Эрхардт), 49:12 - 0:4.

Вратари: Аляпкин - Скрынник.

"Химик" (Воскресенск) - "Сарыарка" (Караганда) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Альшевский - 1 (Антоновский, Иванов), 26:13 - 0:1. Сарваров - 1 (Сиксна, Ердаков), 37:18 - 0:2.

Вратари: Трушков (58:15) - Гелашвили.

"Саров" - "Рязань" - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Родионычев - 1 (Коньков), 11:07 - 1:0. Вилков - 2 (Балдаев, Калинин), 24:45 - 2:0. Есаян - 1 (Коньков, Мищенко), 35:55 - 3:0. Ермаков - 2 (бол., Коньков, Балдаев), 40:38 - 4:0. Юртайкин - 3 (Репьях, Бондырев), 43:51 - 4:1.

Вратари: Тихомиров - Черепенин.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Назаревич - 3 (Жарков, Карамнов), 42:10 - 1:0. Тамбиев - 2 (бол., Карамнов), 48:37 - 2:0. А. Шевченко - 6 (бол., Бирюков, Ручкин), 54:04 - 3:0.

Вратари: Ложкин - Шпаков.

"Дизель" (Пенза) - "Буран" (Воронеж) - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Дьяченко - 2 (бол., Марковин, Журиков), 9:06 - 0:1. Мурзин - 3 (бол., Геращенко, Е. Орлов), 22:34 - 0:2. Алексеев - 1 (Д. Громов, Бойчук), 35:28 - 1:2. Ямкин - 1 (Копытин), 45:12 - 2:2. Кузьмин - 1 (Васильев, Тарасов), 58:32 - 3:2. Барулин - 2 (п.в., Васильев), 59:27 - 4:2.

Вратари: Кислицын (35:09 - 35:28) - Гайдуллин (59:15).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Торос" (Нефтекамск) - 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: Ларичев - 5 (Крылов, Солянников), 2:13 - 1:0. Баранов - 6 (Дубровский, Голованов), 28:29 - 1:1. Рычагов - 3 (буллит), 35:53 - 2:1. Мих. Мальцев - 2 (Ларичев), 47:29 - 3:1. Гришин - 1 (Кузьмин), 48:05 - 3:2. Бочков - 2 (Гордеев, Голованов), 53:01 - 3:3. Неколенко - 1 (Козловский, Алтыбармакян), 58:08 - 4:3. Крылов - 2 (Мих. Мальцев, Солянников), 58:25 - 5:3.

Вратари: Мельничук - Федотов.