Питерское "Динамо" обыграло новокузнецкий "Металлург" в первом матче четвертьфинала ВХЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга взяло верх над "Металлургом" из Новокузнецка в первом матче 1/4 финала ВХЛ.

ВХЛ

1/4 финала

"Зауралье" (Курган) - "Ермак" (Ангарск) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Князев - 1 (Складниченко), 2:50 - 1:0. Горбунов - 3 (Дубинин, Юшков), 7:32 - 1:1. Сандер - 3 (бол., Сулимов, Янчевский), 31:28 - 2:1.

Вратари: Гафиуллин - Хомутов (58:24).

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Сокол" (Красноярск) - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Андрющенко - 2 (Озолиньш, Семин), 45:42 - 0:1. Мансуров - 2 (Ядроец), 59:56 - 1:1. Мансуров - 3 (Каменев), 67:08 - 2:1.

Вратари: Хакимов (59:30 - 59:56) - Петров.

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Торос" (Нефтекамск) - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Пименов - 3 (бол., Дубровский, Голованов), 12:31 - 0:1. Орлович-Грудков - 2 (Семин, Гребенщиков), 29:43 - 1:1. М. Гимбатов - 1 (бол., Тихонов, Крылов), 34:33 - 2:1. Толузаков - 2 (бол., Семин, Рычагов), 48:07 - 3:1. Рычагов - 1 (Толузаков, Семин), 51:16 - 4:1.

Вратари: Богданов - Хомченко (Федотов, 54:42).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Кулагин - 1 (Мих. Орлов), 26:59 - 1:0. Романцев - 4 (бол., Медведев, Чернов), 40:50 - 1:1. Кулагин - 2 (Петраков, А. Шевченко), 51:47 - 2:1. Медведев - 2 (Романцев, Скутар), 59:50 - 2:2. Назаревич - 2 (Берлев), 60:32 - 3:2.

Вратари: Самонов - Литвинов (59:14 - 59:50).