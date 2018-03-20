Питерское "Динамо" обыграло "Кузню" и вышло в полуфинал плей-офф ВХЛ

Питерское "Динамо" в пятом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ обыграло новокузнецкий "Металлург" - 3:0. Бело-голубые одержали четвертую победу и вышли в следующий раунд.

Также в полуфинал пробилось "Зауралье", которое обыграло "Ермак" - 3:2. Счет в этой серии - 4-1. Ранее в эту стадию вышел альметьевский "Нефтяник".

В противостоянии "СКА-Невы" и "Тороса" состоится шестой матч. Команда из Нефтекамска сегодня выиграла в овертайме - 5:4.

ВХЛ

1/4 финала

Пятые матчи

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Жарков - 2 (Назаревич, Самонов), 3:23 - 1:0. А. Шевченко - 7 (мен., Петраков), 49:26 - 2:0. Петраков - 4, 56:49 - 3:0.

Вратари: Самонов - Литвинов (Старостин, 56:49).

Судьи: Метальников, Спирин.

20 марта. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

Счет в серии: 4-1 (3:2 ОТ, 6:0, 4:2, 1:5).

"Зауралье" (Курган) - "Ермак" (Ангарск) - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Цыганов - 3 (Колготин), 32:17 - 1:0. Дроков - 1 (бол., Фильченков, Горбунов), 33:43 - 1:1. Иванов - 1 (бол.), 40:31 - 1:2. Болтанов - 3 (Сандер, Ольшанский), 43:24 - 2:2. Складниченко - 2 (бол., Цыганов, Рехтин), 48:04 - 3:2.

Вратари: Гафиуллин - Борисов (59:00).

Судьи: Гофман, Фатеев.

20 марта. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

Счет в серии: 4-1 (3:1, 4:3 ОТ, 1:2, 5:0).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Торос" (Нефтекамск) - 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)

Голы: Голованов - 3 (Дубровский), 3:22 - 0:1. Шипов - 2 (Джиошвили), 13:37 - 0:2. Квартальнов - 2 (бол., Алтыбармакян, Александров), 17:46 - 1:2. Кукштель - 1 (Семин, Орлович-Грудков), 23:53 - 2:2. Постников - 2 (бол., Лукин, Цулыгин), 25:09 - 2:3. Емелин - 4 (бол., Гиматов, Цулыгин), 35:42 - 2:4. Коренев - 2 (бол., М. Гимбатов, Крылов), 47:55 - 3:4. Конозов - 2 (Валенцов, М. Гимбатов), 54:35 - 4:4. Лукин - 2 (Гиматов), 66:25 - 4:5.

Вратари: Мельничук (Богданов, 35:42) - Хомченко.

Судьи: Бирин, Юдаков.

20 марта. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

Счет в серии: 3-2 (4:1, 1:5, 3:1, 3:2 ОТ).