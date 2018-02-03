Питерское "Динамо" обыграло "Ижсталь"

"Динамо" из Санкт-Петербурга победило "Ижсталь" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб остается лидером турнирной таблицы.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Звезда" (Чехов) - "Челмет" (Челябинск) - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кравцов - 2, 7:47 - 0:1. Пешехонов - 14 (Николишин, Воронков), 15:40 - 1:1. Антипов - 14 (бол., Макеев, Николишин), 20:44 - 2:1. Кравцов - 3 (Подкорытов), 31:03 - 2:2. Светлаков - 2 (бол.), 35:57 - 3:2. Николишин - 11 (Пешехонов, Антипов), 42:57 - 4:2.
Вратари: Третьяк - Сухачев.
"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Буран" (Воронеж) - 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Порядин - 1 (Фазылзянов), 4:21 - 1:0. Дьяченко - 6 (Беленький, Дмитриев), 4:43 - 1:1. Злобин - 6 (Федосеев), 29:36 - 1:2. Чистяков - 4 (Епимахин), 59:24 - 2:2. Горшков - 8 (Злобин), 60:20 - 2:3.
Вратари: Коробов (58:15 - 59:24) - Зубарев.
"Торос" (Нефтекамск) - "Рязань" (Рязань) - 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Голы: Карпов - 9 (бол., Седунов), 9:21 - 0:1. Кузьмин - 4 (Джиошвили, Шипов), 14:49 - 1:1. Баранов - 19 (Постников, Дубровский), 16:16 - 2:1. Гордеев - 8 (Голованов, Черкасов), 18:12 - 3:1. Дубровский - 11 (Пименов), 21:09 - 4:1. Репьях - 13 (бол., Дубинин, Карпов), 45:08 - 4:2. Гиматов - 5 (Бусаров, Лукин), 52:15 - 5:2. Кузьмин - 5 (Шипов), 55:58 - 6:2.
Вратари: Хомченко - Денисов (Гайдуллин, 21:09).
"Ижсталь" (Ижевск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:6 (1:0, 1:5, 0:1)
Голы: Кодола - 7 (Дыньков), 2:01 - 1:0. Кулагин - 1 (Назаревич, Берлев), 20:58 - 1:1. Шмурыгин - 3, 23:43 - 2:1. Назаревич - 19 (Молодцов, Берлев), 28:05 - 2:2. Шестаков - 4 (Кулагин), 30:32 - 2:3. А. Шевченко - 23 (Берлев, Лукин), 31:06 - 2:4. А. Шевченко - 24 (бол., Берлев, Раисов), 34:54 - 2:5. Жарков - 6 (Яценко, Пухов), 48:42 - 2:6.
Вратари: Черепенин - Тодыков.
"Нефтяник" (Альметьевск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Толузаков - 7 (Чуркин, Алтыбармакян), 8:32 - 0:1. Ядроец - 10 (бол., Байкеев, Насыбуллин), 51:22 - 1:1. Гребенников - 3 (Макс. Мальцев), 60:31 - 1:2.
Вратари: Голубев - Богданов.
"Химик" (Воскресенск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Богомолов - 6 (Е.А. Орлов), 17:35 - 1:0. Шацкий - 7 (Шашков, Валеев), 28:15 - 2:0. Твердохлебов - 1, 39:08 - 2:1. Твердохлебов - 2, 41:55 - 2:2. Куваев - 11 (Коротеев), 53:22 - 3:2. Королев - 10 (Е.А. Орлов), 57:12 - 4:2.
Вратари: Трушков - Аляпкин.