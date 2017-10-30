Питерское "Динамо" и "СКА-Нева" одержали победы в ВХЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга победило "Челмет" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В другом поединке "СКА-Нева" одолел "Спутник". Клубы из Северной столицы занимают первые два места в турнирной таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Ермак" (Ангарск) - 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Голы: Торяник - 3 (Угольников), 2:30 - 1:0. Ишмаметьев - 1 (бол.), 13:03 - 1:1. Сильницкий - 1 (Ишмаметьев, Юшков), 16:51 - 1:2. Попов - 1 (Рыжков, Кузнецов), 25:27 - 2:2. Филиппов - 3 (бол., Кузнецов, Жуков), 31:02 - 3:2. Воробьев - 3 (Карлин), 36:04 - 3:3. Филиппов - 4, 45:25 - 4:3. Коротков - 2 (Усков), 49:33 - 4:4. Фильченков - 2 (Севанькаев), 53:55 - 4:5.

Вратари: Шпаков (58:40 - 59:02, 59:30) - Хомутов.

"Торос" (Нефтекамск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Дюрягин - 6 (Скутар, Романцев), 14:01 - 0:1. Денисенко - 1 (Котляревский), 32:56 - 1:1. Черкасов - 5 (бол., Возовик, Голованов), 48:02 - 2:1.

Вратари: Хомченко - Литвинов (58:53).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Кожевников - 5 (Пангелов-Юлдашев), 8:58 - 0:1. М. Гимбатов - 3 (А. Гимбатов, Солянников), 38:21 - 1:1. А. Гимбатов - 3 (Конозов, Рычагов), 55:08 - 2:1. Конозов - 2 (Рычагов), 57:42 - 3:1.

Вратари: Мельничук - Орлов.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Челмет" (Челябинск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Молодцов - 2 (бол., Бирюков, Мих. Орлов), 11:27 - 1:0. К. Кузнецов - 4, 32:24 - 2:0. А. Шевченко - 11 (Кудинов), 58:25 - 3:0.

Вратари: Самонов - Кузьмин.