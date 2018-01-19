Петербургское "Динамо" разгромило ЦСК ВВС

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга разгромило ЦСК ВВС – 9:1. В других встречах "Челмет" переиграл "Молот-Прикамье" (3:0), "Спутник" уступил "Торосу" (1:3), "Барс" проиграл СКА-Неве (0:3).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Санкт-Петербург) – ЦСК ВВС (Самара) – 9:1 (4:1, 2:0, 3:0)
Голы: Раисов – 9 (Берлев), 0:27 – 1:0. А. Шевченко – 21 (бол., Буханко, Назаревич), 9:09 – 2:0. Пухов – 4 (Пластинин, Назаревич), 13:45 – 3:0. Молодцов – 6 (Пухов), 19:28 – 4:0. Попов – 4 (Алексеев), 19:59 – 4:1. Чебыкин – 5 (Бирюков), 21:21 – 5:1. Шестаков – 3 (Чувиляев, Ручкин), 28:21 – 6:1. Кондратьев – 3 (Бирюков), 44:28 – 7:1. Яценко – 4 (Жарков, Ручкин), 45:13 – 8:1. Раисов – 10 (Кудряшов, А. Шевченко), 50:03 – 9:1.
Вратари: Тодыков (Янин, 46:49) – Гичев (Евдокимов, 13:45, Гичев, 45:13).
Судья: Раминг.
19 января. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".
"Челмет" (Челябинск) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Тертышный – 5, 15:22 – 1:0. Климонтов – 4 (Могильников), 35:54 – 2:0. Кулиев – 1 (п.в., Кошурников, Тертышный), 59:46 – 3:0.
Вратари: Сухачев – Коробов (58:12 – 59:46).
Судьи: Томилов, Шемякин.
19 января. Челябинск. ДС "Юность".
"Спутник" (Нижний Тагил) – "Торос" (Нефтекамск) – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы: Гришин – 4 (Гиматов), 6:40 – 0:1. Платонов – 1 (мен., Джиошвили, Емелин), 7:56 – 0:2. Чемерикин – 6 (бол., Угольников, Владимиров), 31:40 – 1:2. Лукин – 7 (Черкасов, Пименов), 39:05 – 1:3.
Вратари: Аляпкин (58:31 – 58:38, 59:18 – 59:23) – Хомченко.
Судьи: Беляев, Мальцев.
19 января. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова .
СКА-Нева (Санкт-Петербург) – "Барс" (Казань) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Макс. Мальцев – 4 (Александров, Гребенщиков), 3:10 – 1:0. Гребенщиков – 5 (Орлович-Грудков, Макс. Мальцев), 24:13 – 2:0. Орлович-Грудков – 9 (Александров, Чуркин), 51:10 – 3:0.
Вратари: Богданов – Подъяпольский.
Судьи: Демура, Прокуратов.
19 января. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".
Bossonn
Отлично!!!
23:20 19 января