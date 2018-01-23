Петербургское "Динамо" обыграло "Саров", "СКА-Нева" был сильнее "Дизеля"

Сегодня в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось девять матчей. Лидеры чемпионата петербургское "Динамо" и "СКА-Нева" одержали уверенные победы над "Саровом" (4:0) и "Дизелем" (5:2). Команды занимают первые две строчки турнирной таблицы.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – "Сокол" (Красноярск) – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Гловацкий – 11 (Цыганов), 13:16 – 0:1. Каницкий – 3 (Бутузов), 17:12 – 1:1. Романцев – 12 (Медведев), 23:29 – 2:1. Гловацкий – 12 (Руденков, Камалов), 33:14 – 2:2. Локтев – 8 (Григоренко, Макаров), 38:43 – 3:2. Камалов – 1 (бол., Цыганов, Семин), 58:38 – 3:3. Чернов – 15 (бол., Григоренко, Чурляев), 62:12 – 4:3.

Вратари: Литвинов – Андрюхов (57:49 – 58:38).

Судьи: Батурин, Гордиенко.

23 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Челмет" (Челябинск) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Голы: Кориневский – 4, 20:49 – 1:0. Исаев – 1 (бол., Пеньковский, Кориневский), 21:43 – 2:0. Тридчиков – 8 (бол., Подкорытов), 35:42 – 3:0. Ядроец – 8 (бол., Ложкин), 45:51 – 3:1. Воеводин – 7 (Чиглинцев, Салахов), 49:31 – 3:2.

Вратари: Сухачев – Голубев (Ярославлев, 37:58, 59:25).

Судья: Степучев.

23 января. Челябинск. ДС "Юность".

"Южный Урал" (Орск) – "Торос" (Нефтекамск) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Хацей – 1 (Скатов), 9:14 – 1:0. Чугуев – 6 (Чистяков, Марзоев), 31:12 – 2:0. Черкасов – 8 (Гришин), 36:27 – 2:1. Лукин – 8 (Гиматов, Хисамутдинов), 47:26 – 2:2. Манухов – 2 (Сметанин, Фахрутдинов), 56:57 – 3:2.

Вратари: Перетягин – Хомченко (59:30).

Судьи: Мисюрь, Носов.

23 января. Орск. ДС "Юбилейный".

"Горняк" (Учалы) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Сетдиков – 20 (Арсенюк, Цапаев), 4:06 – 1:0. Пилипенко – 12 (Мингалеев), 7:49 – 2:0. Протапович – 5 (Лысенко, Чванчиков), 23:08 – 3:0.

Вратари: Устинский – Коробов (Перевозчиков, 10:21).

Судья: Прокуратов.

23 января. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

"Спутник" (Нижний Тагил) – "Ижсталь" (Ижевск) – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Ищенко – 4 (Патрушев, Рябов), 15:52 – 1:0. Федин – 4 (Никифоров), 17:50 – 1:1. Лапин – 14, 23:31 – 1:2. Гиберт – 5 (Твердохлебов, Гайсин), 32:24 – 2:2. Кодола – 6, 39:01 – 2:3. Николаев – 4 (п.в., Федин), 59:25 – 2:4.

Вратари: Аляпкин (58:56) – Черепенин.

Судья: Дреев.

23 января. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова.

"Буран" (Воронеж) – "Барс" (Казань) – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Марушев – 3 (Богатов, Осипов), 6:11 – 0:1. Редков – 5, 7:47 – 0:2. Злобин – 3 (Акиньшин, Федосеев), 9:09 – 1:2. Галеев – 5 (Галимов, Архипов), 50:53 – 1:3.

Вратари: Заливин (59:23) – М. Сидоров.

Судья: Смагин.

23 января. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Дизель" (Пенза) – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Факиров – 2 (Третьяков), 1:41 – 0:1. Тихонов – 2 (Квартальнов, Володин), 2:30 – 1:1. Гребенников – 3 (Орлович-Грудков, Макс. Мальцев), 3:14 – 2:1. А. Гимбатов – 5 (Алтыбармакян, Чуркин), 28:44 – 3:1. Лопачук – 3 (Капотов, Тарасов), 38:09 – 3:2. Коренев – 12 (Солянников, М. Гимбатов), 39:56 – 4:2. Алтыбармакян – 8 (Мих. Мальцев), 43:23 – 5:2.

Вратари: Мельничук – Назаров.

Судьи: Беляев, Юдаков.

23 января. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Рязань" (Рязань) – "ЦСК ВВС" (Самара) – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Карпов – 7 (мен., Рукин), 18:41 – 1:0. Пушкарский – 8 (бол., Белинский, Никоноров), 38:18 – 1:1. Алексеев – 4 (Феклистов, Карпусь), 50:03 – 1:2. Прохоров – 2, 59:47 – 2:2. Д. Воробьев – 5 (Щербов, Прохоров), 60:54 – 3:2.

Вратари: Денисов (58:24 – 59:47) – Евдокимов.

Судья: Зибинин.

23 января. Рязань. ДС "Олимпийский".

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Саров" (Саров) – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: А. Шевченко – 22 (бол., Молодцов, Назаревич), 19:19 – 1:0. Берлев – 12 (Кондратьев), 23:44 – 2:0. Чебыкин – 7 (Бирюков, Кудинов), 43:28 – 3:0. Жарков – 5 (Буханко), 59:01 – 4:0.

Вратари: Тодыков – Мольков.

Судьи: Мочалов, Парфенов.

23 января. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".