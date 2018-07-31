Павел Ротенберг может продолжить карьеру в Северной Америке

Форвард молодежной команды петербургского "Динамо" Павел Ротенберг, возможно будет выступать в Северной Америке. Об этом сообщил генеральный директор хоккейного клуба Сергей Черкас.

- Пока еще не уехал Ротенберг, он тренируется с "Динамо", вопрос его отъезда в канадскую молодежную лигу открыт. Думаю, все будет понятно к 1 сентября, - цитирует гендиректора "Р-Спорт". - Конечно, хотелось бы сохранить нашего основного игрока, чтобы он прогрессировал в "Динамо", где есть все возможности для роста. Но если Павел примет решение поехать за океан, то это тоже неплохое решение. Он получит важный опыт и, поиграв там какое-то время, я уверен в этом, он вернется в Россию и будет защищать цвета "Динамо".

Ротенберг в прошлом сезоне сыграл за молодежную команду "Динамо" 48 матчей в регулярном сезоне МХЛ, в которых набрал 14 очков (5+9). Еще 2 очка (0+2) он набрал в восьми матчах плей-офф. Его контракт действует до 2020 года. Летом его приглашали в тренировочный лагерь "Торонто".