Определились 15 участников плей-офф ВХЛ из 16

Стали известны 15 участников плей-офф ВХЛ сезона-2017/18. В 1/8 финала пробилось питерское "Динамо", выигравшее регулярный чемпионат, а также "СКА-Нева", "Нефтяник", "Сарыарка", "Зауралье", "Торпедо", "Ермак", "Сокол", "Саров", "Торос", "Южный Урал", "Звезда", новокузнецкий "Металлург", "Ценг Тоу", "Химик".

Еще на одно место претендуют "Рубин", "Молот-Прикамье", "Барс" и "Дизель". Кто из них пробьется в плей-офф, станет известно после заключительного игрового дня 19 февраля.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Ермак" (Ангарск) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Д. Мошаров - 7 (Кошурников), 6:49 - 1:0. Иванов - 4, 9:46 - 1:1. Шингареев - 3 (Михайлов), 43:35 - 1:2.

Вратари: Сухачев (58:35) - Борисов.

"Горняк" (Учалы) - "Сокол" (Красноярск) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лютов - 2 (бол., Озолиньш, Андрющенко), 25:00 - 0:1. Кузнецов - 4 (Арсенюк, Ивашов), 30:48 - 1:1. Цыганов - 9, 61:05 - 1:2.

Вратари: Фомин - Петров.

"Южный Урал" (Орск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Чернов - 17 (Романцев, Петрухно), 0:24 - 0:1. Куликов - 9 (Сметанин, Фахрутдинов), 11:39 - 1:1. Музычко - 11 (бол., Гавриленко), 13:15 - 2:1. Соловьев - 5 (Музычко, Чистяков), 47:29 - 3:1. Сметанин - 11 (п.в., Куликов, Фахрутдинов), 59:22 - 4:1.

Вратари: Перетягин - Касутин (58:40).

"Зауралье" (Курган) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Цыганов - 11 (бол., Кротиков, Глебов), 24:24 - 1:0. Валицкий - 13 (бол., Зиазов, Ердаков), 28:21 - 1:1. Ломако - 16 (Назаркин, Сарваров), 57:23 - 1:2.

Нереализованный буллит: Исаев (41:46, Зауралье).

Вратари: Загидулин (58:35) - Гелашвили.

"Рубин" (Тюмень) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Ерофеев.

Вратари: Назаров - Смирягин.

ЦСК ВВС (Самара) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)

Голы: Епимахин - 7 (Чистяков), 5:36 - 0:1. Никоноров - 1 (Мастрюков), 11:34 - 1:1. Сухих - 3 (Ильин, Никоноров), 12:34 - 2:1. Гареев - 9 (Петров, Набиуллин), 23:22 - 2:2. Сурсов - 4 (Смолин), 36:52 - 2:3. Шайхулов - 9 (Сурсов), 41:51 - 2:4. Абрамов - 4 (мен., Кузнецов, Ерохин), 56:54 - 2:5. Сурсов - 5 (Шайхулов, Смолин), 59:27 - 2:6.

Вратари: Жучин - Перевозчиков (41:48 - 41:51).

"Саров" - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Тесленко - 6 (Коньков, Вилков), 0:21 - 1:0. Каменев - 3 (Байкеев, Чиглинцев), 0:51 - 1:1. Николаев - 1 (Ряшенцев, Белохвостиков), 2:02 - 2:1. Ястребков - 1 (Чиглинцев), 29:36 - 2:2.

Победный буллит: Коннов.

Вратари: Мольков - Хакимов.

Судьи: Свиргун, Фатеев.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Звезда" (Чехов) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Горбачев - 1 (бол., Чебыкин), 5:19 - 1:0. Паутов - 1 (Кулагин), 10:59 - 2:0. Шестаков - 7 (Кудряшов), 59:21 - 3:0.

Вратари: Тодыков - Третьяк.

"Буран" (Воронеж) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Буйницкий - 7 (Алешин, Белозеров), 7:01 - 1:0. Шипилов - 5 (бол., Суховерхов, Федосеев), 11:29 - 2:0. Алешин - 8 (бол., Геращенко, Шипилов), 29:22 - 3:0. Воробей - 3 (бол., Альшевский, Мокин), 58:20 - 3:1. Плотников - 3 (мен., п.в.), 59:04 - 4:1.

Вратари: Заливин - Скрынник (54:04 - 56:22, 56:45 - 58:20, 58:30).

"Рязань" - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Максимов - 4 (Крысанов, Попов), 22:54 - 0:1. Митрофанов - 10 (Шиафотдинов), 38:13 - 0:2. Моисеев - 3 (Рогов, Елисеев), 41:11 - 0:3. Щербов - 3 (Прохоров, Д. Воробьев), 43:05 - 1:3.

Вратари: Денисов (Гайдуллин, 42:59, 56:41 - 58:31, 58:40 - 59:24, 59:38) - Печурский.

"Дизель" (Пенза) - "Ижсталь" (Ижевск) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Баженов - 10 (Макаров), 26:44 - 0:1. Копытин - 11 (Бойчук), 30:27 - 1:1. Тарасов - 10 (Думбадзе), 52:20 - 2:1. Демин - 6 (мен., п.в., Тарасов, Д. Громов), 57:27 - 3:1.

Вратари: Кислицын - Черепенин (57:15 - 57:27, 57:35 - 59:04).

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Химик" (Воскресенск) - 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Конозов - 11 (бол., Коренев, Семин), 1:57 - 1:0. Коренев - 13 (Мельничук), 4:54 - 2:0. Кукштель - 6 (Валенцов, Орлович-Грудков), 8:17 - 3:0. Шутов - 7 (Свиязов), 26:55 - 3:1. Толузаков - 8 (бол., Гребенщиков), 46:42 - 4:1.

Вратари: Мельничук - Никитин.

"Барс" (Казань) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Цулыгин - 3 (Лукин, Постников), 6:54 - 0:1. Валеев - 2 (Редков, Савельев), 9:39 - 1:1. Грязев - 2 (Хисамутдинов, Шипов), 27:55 - 1:2.

Вратари: Подъяпольский (58:52) - Хомченко.