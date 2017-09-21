Окулов забил на 16-й секунде матча за "Звезду". Видео

Нападающий ЦСКА Константин Окулов, отправленный клубом в ВХЛ, открыл счет в матче за "Звезду" против "Горняка". Отметим, что шайба была заброшена уже на 16-й секунде игры.

Напомним, что ЦСКА отправил в фарм-клуб пять игроков – защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков.