Окулов забил на 16-й секунде матча за "Звезду". Видео

Нападающий ЦСКА Константин Окулов, отправленный клубом в ВХЛ, открыл счет в матче за "Звезду" против "Горняка". Отметим, что шайба была заброшена уже на 16-й секунде игры.
Напомним, что ЦСКА отправил в фарм-клуб пять игроков – защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков.
А вот и Константин Окулов удачно подставляет клюшку под бросок партнера! Есть первый гол в ВХЛ🔥💪#ВХЛ #Звезда #Окулов #ЦСКА pic.twitter.com/dOj3un14c6– ВХЛ (@VHL_official) 21 сентября 2017 г.
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