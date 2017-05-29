Новокузнецкий "Металлург" подаст заявку на вступление в ВХЛ

"Металлург" из Новокузнецка намерен подать заявку на вступление в ВХЛ, сообщает официальный Твиттер клуба. Планируется, что молодежная команда "Кузни" - "Кузнецкие медведи" - продолжат выступление в МХЛ.

Напомним, что КХЛ исключила "Металлург" из состава участников лиги на следующий сезон. "Металлург" играл в КХЛ с самого ее основания в 2008 году и ни разу не пробился в плей-офф. В прошедшем чемпионате "Кузня" заняла последнее место в сводной таблице, набрав 40 очков. У занявшего предпоследнюю строчку рижского "Динамо" - на 18 очков больше.

"Кузнецкие медведи" в сезоне-2016/17 стали четвертыми на "Востоке" МХЛ. В плей-офф команда дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю - "Красной Армии".